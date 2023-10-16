معرفش أنه ممنوع.. حيثيات حبس السائح الأجنبي: شايل حشيش في مكان حساس

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على المتهم «رودرجر ر ج» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية النيابة العامة الرقيمة 5153 لسنة 2023 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2064 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

صدرت حيثيات المحكمة في القضية برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وبحضور المستشار جمال عبدالعزيز أبو زيد والمستشار أشرف محمد رزق، ورامي نجيب أسعد وكيل النائب العام وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

حيثيات حبس متهم بحيازة الحشيش

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم أن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه حال إنهاء الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي لركاب طائرة الخطوط الجوية المغربية القادمة من كازابلانكا ونظرا لإرتباك المتهم الشديد مستقل تلك الرحلة تم تفتيشه وحقائبه وعثر أسفل ملابسه الداخلية بمكان حساس على قطعتين مختلفتي الحجم من مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش وزنتا 54 جرام حازها المتهم بقصد التعاطي.

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وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية تعاطي المخدر، وحيث أن الواقعة على النحو البائن قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا مما شهد به كلا من ضباط إدارة البحث الجنائي في ميناء القاهرة الجوي، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، حيث شهد مأمور جمارك بالإدارة العامة لتفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي بأنه قام بتفتيش المتهم وحقائبه نظرا لإرتباكه الشديد فعثر اسفل ملابسه الداخلية بمكان حساس على قطعتين مختلفتي الحجم من مادة بنية اشتبه في كونها لجوهر مخدر الحشيش.

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مأمور الجمارك: كان مخبي الحشيش في مكان حساس

وجاء في حيثيات المحكمة، شهادة ضابط إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، بأن تحرياته السرية اسفرت عن إحراز المتهم للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطي، وثبت من تقرير المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن عدد 2 قطعة من مادة سمراء اللون وزنتا 54 جرام ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، وبتحقيقات النيابة العامة اقر المتهم بإحرازه لجوهر الحشيش المضبوط بقصد التعاطي ونفى علمه بكون حيازته مجرما في البلاد، وبجلسة المحاكمة لم يحصر المتهم ولم تقف له المتهم على ثمة دفاع.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهم «رودرجو ر ف» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من إتهامات.