طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم على حسن أ ح قاتل زوجته في النزهة بالإعدام شنقا، في القضية رقم 2612 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1071 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، لإتهامه بإنهاء حياة زوجته بسبب شكله في سلوكها في النزهة.

حيثيات الحكم على قاتل زوجته في النزهة

صدر الحكم في قضية جريمة النزهة برئاسة المستشار عادل علي السعيد وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبدالجواد محمد عبدالجواد، وبحضور رامي نجيب أسعد وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق، وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أنه ولسوء معاشرة المتهم زوجته المجني عليها رباب م انحل عقدهما طلاقا إثر دأبه ضربها وتهديدها ثم ارتد يتودد ذويها حتى ردها إلى ذمته بيد أنه ظل على سيرته الأولى في إيذاء المجني عليها بدنيا ونفسيا.

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهم أيقن أنها قد ضاق بها معشره وانها في سبيل ذلك هجرت مسكنه فجن جنونه وظن أنها طعنته في كرامته وبعد تفكير وتدبير في الأمر بهدوء ورويه وصل إلى عقيدة راسخة وإصرار وتصميم لا رجعة فيه ولا عدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو إنهاء حياتها، واستغل نومها في ليل وهتك مأمن مخدعها مطبقا بيديه على عنقها منتويا قتلها إلا أن صرخة ندت منها مزقت صمت ليله وما أن انفكت نشبت أظافرها في جسده فأرخى يداه عنها بعد أن أوحت له نفسه أنه قد سبق عليه القول.

وأشارت حيثيات المحكمة، إلى أنه في عصر يوم 13 فبراير افضت له صراحة بما كان يخشاه من أنها راحلة عن مسكنه فسارع بالصعود لها من محل عمله لتنفيذ ما أنتوى عليه، وأحضر آلة حادة وانقض عليها موجها لها 3 ضربات فأحدث إصابات خدشية بأسفل العين اليمنى وبمنتصف الجفن العلوي وبيسار الأنفق ثم أخذ يكيل لها بعنف وقوة الطعنة تلو الأخرى، قاصدا إزهاق روحها حتى بلغت 14 طعنة بالبطن والخاسرة اليسرى محدثا قطوع في الأمعاء والكبد والكلية اليمنى ونزيف دموي غير عابيء بمحاولتها توخي ضرباته بكلتا ذراعيها.

ولم يكتف المتهم بذلك بل أحضر آلة حادة من المطبخ وقام بإحداث جرح في الرقبة بلغ 10 سم نجم عنه قطوع حادة في الغضروف الدرقي والأوعية الرئيسية ليمين ويسار العنق أدت واصابتها الطعنية لنزيف دموي نتج عنه وفاتها، ثم استبدل ملابسه التي لوثت بدماء ضحيته بأخرى وما أن حضر شقيق المجني عليها للاطمئنان عليها تعلل له بإنشغاله وامده بمفتاح السكن تاركا اياه يصعد بمفرده ليدرئ عن نفسه شبهة قتلها محاولة منه إلصاق الاتهام به.

وجاء في حيثيات المحكمة، حيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة، وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية، وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدني فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فإن المحكمة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، ولهذه الأسباب وبإجماع آراء أعضاء المحكمة قضت بمعاقبة المتهم حسن أ بالإعدام شنقا عما أسند اليه.