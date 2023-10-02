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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت بتجري منهم في الشارع.. قصة سيدة القاهرة مع زوجها وضرتها|تفاصيل صادمة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في اتهام عاطل بإنهاء حياة زوجته الثانية بمساعدة زوجته الثانية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

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القصة الكاملة لـ وفاة ربة منزل في القاهرة

حيث أمرت النيابة العامة في القاهرة بتشريح جثمان المجني عليها والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، والاستماع لأقوال المرافق الذي نقل السيدة إلى المستشفى.

حيث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تضمنت وصول سيدة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وبالفحص تبين أنها فاقدة الوعي، وتم عمل اللازم لها إلا أنها توفيت اثناء تلقي العلاج.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة، وصول سيدة تدعى رضا ع – ربة منزل في العقد الرابع من العمر، فاقدة الوعي وبها كسور متفرقة في أنحاء الجسد، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

رضا تهرب من مشاجرة مع زوجها ومراته التانية 

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، وسؤال المرافق الذي أحضرها إلى المستشفى، أن السيدة كانت تهرول بمنتصف الشارع وحين استوقفها المرافق لها وسألها عن سبب هروبها في الشارع أخبرته بأنها هاربة من زوجها وزوجته الثانية بسبب التشاجر معها.

وقرر المرافق للسيدة بأنها أخبرته بأن زوجها وزوجته الثانية قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها بالضرب حتى تمكنت من الفرار منهم والهروب إلا أنها فقدت الوعي فجأة مما دفعه لتوصيلها إلى المستشفى بسيارته، وأدخلها قسم الطوارئ إلا أن الأطباء أخبروه بأنها فارقت الحياة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة وضرتها، حيث تم عمل المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة المجني عليها وزوجته الثانية – ضرتها – حيث قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها مما نتج عنه إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة في الجسد ووفاته عقب وصولها المستشفى لتلقي العلاج.

القاهرة الدويقة مديرية امن القاهرة أخبار الحوادث جريمة الدويقة

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