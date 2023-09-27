بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

أطلق موظف في الجيزة الرصاص على زميلته في العمل داخل جامعة القاهرة، في ظروف غامضة وجارٍ عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

شخص يطلق النيران على سيدة بجامعة القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وقال شهود العيان على الواقعة، إنهم أثناء تواجدهم بمحيط مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، استمعوا لأصوات طلقات نارية، وتبين لهم قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة ثم هروبه من الجامعة، ونقل السيدة إلى مستشفى الجامعة بين الحياة والموت.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ونقلها بين الحياة والموت إلى مستشفى الجامعة لمحاولة إنقاذها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإطلاق النيران على السيدة داخل كلية الآثار في جامعة القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في الجامعة وتحديد هوية المتهم.

القصة الكاملة لـ واقعة فتاة مصر الجديدة

وفي سياق متصل كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاح الخرطوش وأطلق عيارا ناريا عليها سقطت على أثره جثة هامدة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 22 عاما والمتهم بالغ من العمر 26 عاما، وكان خطيبها قبل فترة إلا أنها رفضت تعود إليه بعد مطاردات لها، فقام بانتظارها أسفل مقر عملها الذي يعلمه وما أن خرجت حتى أطلق عليها عيارا ناريا أودى بحياتها.

على غرار واقعة إنهاء حياة فتاة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تكرّر حادث مشابه للحادث أمام عمارات العبور بصلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، عندما أطلق سائق الرصاص على خطيبته السابقة بعد فسخ خطبتهما ورفضها العودة إليه، فقرر الانتقام منها والتخلص منها للأبد، ثم لاذ بالهروب عقب ارتكاب الجريمة ، إلى أن تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض عليه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة فتاة مصر الجديدة، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، حيث كان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثـ ـة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن خطيبها السابق يعمل “سائقًا” وراء ارتكاب الجريمة بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث، واعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا منها بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش وعندما شاهدها أطلق الرصاص عليها لتسقط جثـ ـة هامدة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.