عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

مسرح الجريمة - جامعة
مسرح الجريمة - جامعة القاهرة

أطلق موظف في الجيزة الرصاص على زميلته في العمل داخل جامعة القاهرة، في ظروف غامضة وجارٍ عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

روح صوّرها عريانة عشان نفضحها وأخلّص ابني من جوازها| شيطان فاطمة دمّرها

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

شخص يطلق النيران على سيدة بجامعة القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وقال شهود العيان على الواقعة، إنهم أثناء تواجدهم بمحيط مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، استمعوا لأصوات طلقات نارية، وتبين لهم قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة ثم هروبه من الجامعة، ونقل السيدة إلى مستشفى الجامعة بين الحياة والموت.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ونقلها بين الحياة والموت إلى مستشفى الجامعة لمحاولة إنقاذها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإطلاق النيران على السيدة داخل كلية الآثار في جامعة القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في الجامعة وتحديد هوية المتهم.

القصة الكاملة لـ واقعة فتاة مصر الجديدة

وفي سياق متصل كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاح الخرطوش وأطلق عيارا ناريا عليها سقطت على أثره جثة هامدة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 22 عاما والمتهم بالغ من العمر 26 عاما، وكان خطيبها قبل فترة إلا أنها رفضت تعود إليه بعد مطاردات لها، فقام بانتظارها أسفل مقر عملها الذي يعلمه وما أن خرجت حتى أطلق عليها عيارا ناريا أودى بحياتها.

على غرار واقعة إنهاء حياة فتاة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تكرّر حادث مشابه للحادث أمام عمارات العبور بصلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، عندما أطلق سائق الرصاص على خطيبته السابقة بعد فسخ خطبتهما ورفضها العودة إليه، فقرر الانتقام منها والتخلص منها للأبد، ثم لاذ بالهروب عقب ارتكاب الجريمة ، إلى أن تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض عليه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة فتاة مصر الجديدة، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، حيث كان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثـ ـة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن خطيبها السابق يعمل “سائقًا” وراء ارتكاب الجريمة بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث، واعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا منها بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش وعندما شاهدها أطلق الرصاص عليها لتسقط جثـ ـة هامدة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جامعة القاهرة كلية الاثار حادث جامعة القاهرة مديرية امن الجيزة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

موضوعات متعلقة

رصاص في جامعة القاهرة .. موظف ينهي حياة زميلته بـ كلية الآثار

الذئب العجوز.. قرار عاجل بحق مسن التهم براءة قاصر في الجيزة

اقتحمت كمين مطار القاهرة.. حيثيات الحكم على هالة في قضية الشابو

راقصتان و5 ساقطات.. كواليس ليالي المزاج في بانسيون الهرم

حكاية فتاة البدرشين.. دخل عليها بيتها وهددها في الأوضة|تفاصيل صادمة

ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة

عدوك ابن كارك.. جامع كرتون ينهي حياة أبو الدهب وسط الشارع بالهرم

الميكروباص اتعجن| مصرع شخصين وإصابة 14 على الطريق الصحراوي الشرقي.. صور

ترشيحاتنا

حريق هائل يندلع في مصنع كيميائي في الهند.. فيديو

التنمية المحلية تكشف شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ