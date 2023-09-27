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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

مسرح الحادث - فتاة
مسرح الحادث - فتاة مصر الجديدة

‏فتاة مصر الجديدة،  لقت فتاة مصر الجديدة نفس مصير طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، حيث انتظرها خطيبها السابق أمام مقر عملها بعمارات العبور بمصر الجديدة وأطلق عليها عيارا ناريا أودى بحياتها.

القصة الكاملة لواقعة فتاة مصر الجديدة

قصة فتاة مصر الجديدة حملت تفاصيل صادمة، حيث كانت الفتاة مخطوبة للمتهم قبل فترة، وظل طوال فترات بعيدة يطاردها من أجل العودة إليها، إلا أنها كانت ترفض ذلك حتى انتظرها في نهاية اليوم أمام مقر عملها الذي يعلمه جيدا وأمسك سلاح خرطوش وما أن خرجت من العمل حتى أطلق عليها عيار ناري نتج عنه مصرعها في الحال.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاح الخرطوش وأطلق عيار ناري عليها سقطت على أثره جثة هامدة.

مسرح جريمة مصر الجديدة

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 22 عاما والمتهم بالغ من العمر 26 عاما، وكان خطيبها قبل فترة إلا أنها رفضت تعود إليه بعد مطاردات لها، فقام بانتظارها أسفل مقر عملها الذي يعلمه وما أن خرجت حتى أطلق عليها عيار ناري أودى بحياتها.

غرار واقعة إنهاء حياة فتاة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تكرّر حادث مشابه للحادث أمام عمارات العبور بصلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، عندما أطلق سائق الرصاص على خطيبته السابقة بعد فسخ خطبتهما ورفضها العودة إليه، فقرر الانتقام منها والتخلص منها للأبد، ثم لاذ بالهروب عقب ارتكاب الجريمة ، إلى أن تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض عليه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة فتاة مصر الجديدة، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، حيث وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثـ ـة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن خطيبها السابق يعمل “سائقًا” وراء ارتكاب الجريمة بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث ، واعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا منها بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش وعندما شاهدها أطلق الرصاص عليها لتسقط جثـ ـة هامدة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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