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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجأة فى واقعة مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة| تفاصيل

صدى البلد

انتشر خبر مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة  على يد زميلها، بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر تفاصيل واقعة مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة على يد زميلها بعد إطلاق رصاص من السلاح الخاص به.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن سبب الحادث عاطفى بينهما وبسبب رفضها للزواج منه، ما أدى إلى حدوث تلك الواقعة، مؤكدة أنه جار التحقيق من قبل النيابة العامة والجامعة تنتظر نتيجة التحقيق.

وكشفت مناظرة نيابة جنوب الجيزة الكلية لجثمان موظفة أطلق زميلها عليها الرصاص داخل جامعة القاهرة عن إصابة المجني عليها بـ4 رصاصات في أنحاء متفرقة من الجسد أحدثت بعضها فتحات دخول وخروج. 

وكشفت المعاينة الأولية أن الرصاصات أطلقت من طبنجة عيار 9 مم، فكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة. 

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

 

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