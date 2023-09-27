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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رصاص في جامعة القاهرة .. موظف ينهي حياة زميلته بـ كلية الآثار

صدى البلد

اطلق موظف النيران على زميلته داخل مبني رعاية الشباب داخل كلية الاثار، بـ جامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، ما اسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربا، وتم اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجاري فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة اخطار من قسم شرطة الجيزة، يفيد بلاغا من ادارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعه بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الاثار، واطلاق اعيره نارية على احدي الموظفات ادت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق. 

واطلاق اعيره نارية جامعة القاهرة موظف ينهي حياة زميلته الحرم الجامعى كلية الاثار

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