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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الوافدين.. وشروط ومصروفات الدراسة بكلياتها المختلفة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
  • علوم القاهرة تكشف تفاصيل الدراسة للطلاب الوافدين
  • جامعة القاهرة تعلن مصروفات الدراسة للطلاب الوافدين بالدولار 

 

مازالت جامعة القاهرة ، تستقبل تقديمات الطلاب المختلفة سواء المصريين أو الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر خلال العام الدراسى 2023-2034.

الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن البرامج الدراسية المتاحة لمرحلة الدراسات العليا بقسم الفيزياء بالكلية، وأن التقديم يستمر حتى ١٥-٩-٢٠٢٣.
 

وقال الدكتور أحمد عبده الشريف، أن شروط القبول والأوراق والمستندات المطلوبة هي :


١-أصل شهادة البكالوريوس.
٢-أصل شهادة تقديرات الدرجات للسنوات الأربع الدراسية.
٣-أصل شهادة الميلاد.
٤-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو موافقة هيئة التدريب( فرع البعثات) للوافدين.
٥-عدد(٤) صور شخصية.
٦-موافقة جهة العمل على التقدم أو التفرغ للدراسة.
٧-شهادة المعادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات( لخريجي الجامعات الخاصة).
 

التقديم للدراسات العليا بجامعة القاهرة للطلاب الوافدين
الوافدين ( غير المصريين) الراغبين في التقديم للدراسات العليا: 
 

التسجيل عن طريق منصة أدرس في مصر عبر الرابط التالي: Https://admission.study-in-egypt.gov.eg يتم الاستعلام عن القبول بعد مرحلة التسجيل ثم تسليم الأوراق( أصل فقط) .


وفي إطار متصل كشف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن قواعد و شروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024، ومصاريف التقديم للطلاب الوافدين.


- أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق أو مخولا أو منقول قيده لنفس العام الجامعى أو العام السابق و مستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية لقطاع الزراعة.


- ألا تقل درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية عن ٦٥٪؜ مع مراعاة تخصيص بعض الأماكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية و العربية.


- تكون الدراسة بهذه البرامج من العام الجامعى الأول و التدريس و الامتحانات فيها باللغة الانجليزية.


- عدم قبول تحويل طلاب باقيين لإعادة بالفرقة الأولى أو الثانية بكلياتهم.


- فى جميع حالات التحويل يجب استفتاء شرط الإقامة مع ولى الأمر الشرعى فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.


كما أوضح عميد الكلية ، البرامج التى تدرس باللغة الإنجليزية و شروط الالتحاق بها و هى برامج التكنولوجيا الحيوية ، و برنامج الزراعة الدولية و يحتوى على ثلاثة تخصصات رئيسية و يمكن للطالب الالتحاق بأحدها من المستوى الثالث طبقا لرغبته ، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، برنامج علوم الغابات.


المصاريف الخاصة بالطلاب الوافدين


* ٥٥٠٠ دولار منها ١٥٠٠ دولار رسوم القيد تسدد فى السنه الأولى و ٤٠٠٠ دولار تسدد كل عام دراسى للطالب .


* يسدد طلاب دول حوض النيل ( ١٠٪؜) من قيمة المصروفات الدراسية المقررة عليهم حيث يسدد ٥٥٠ دولار تسدد فى السنة الأولى و ٤٠٠ دولار تسدد كل عام دراسى للطالب.


* التأخير عن السداد لمدة أسبوعين إلى ستة أسابيع من بداية الدراسة يسدد الطالب غرامة بنسبة ( ١٠٪؜) من إجمالى المصروفات الدراسية.


* التأخير لمدة أكثر من سته أسابيع تسدد غرامة بنسبة ( ٢٠٪؜) من إجمالى المصروفات الدراسية

 

على الجانب الأخر ، كانت أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، والتي تعد خطوة جديدة من خطوات التنمية في المنظومة التعليمية.

 

وتهدف السياحة التعليمية إلى جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين لمتابعة الدراسة داخل مصر حيث يعد هؤلاء الطلاب مصدرا لزيادة الحصيلة الدولارية داخل البلاد بالإضافة إلي تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين الدول.

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