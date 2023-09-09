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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللقاء التعريفي ببرامج كلية الآثار للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/2024

كلية الاثار جامعة
كلية الاثار جامعة عين شمس

شهد أمس الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار ، اللقاء التعريفي الذي نظمته كلية الآثار للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/ 2024 ، بحضور لفيف من أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب الجدد وذويهم. جاء اللقاء من تنظيم إدارة رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ،  والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وفي كلمته، التي وجهها الدكتور حسام طنطاوي للطلاب وذويهم؛ أوضح سيادته أن كلية الآثار تمتلك لائحة برامجية وفق أحدث النظم التعليمية العالمية التي تفي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، ويدعمها ويشرف عليها نخبة من أفضل الخبراء في مجال الآثار بمختلف تخصصاته.

ودعا طنطاوي، الطلاب للاهتمام بضرورة الانضمام للأنشطة الطلابية التي تفخر جامعة عين شمس بما حققته من مكانة محلية وعربية ودولية في هذا الصدد وفي مختلف أنواع النشاط الطلابي سواء الفني أو الثقافي أو الرياضي وغيرها.

كما نصح الطلاب بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع إدارة الكلية والجامعة عبر القنوات الرسمية الشرعية لتبادل الرؤى وأخذ المشورة أو الحصول على أجوبة لأية استفسارات، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتلقي أية مقترحات أو الرد على أية استفسارات بشكل مباشر.

وأوضح أن كلية الآثار تحتضن أبنائها من الطلاب الجادين الراغبين في التميز والتفوق العلمي والعملي، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم طوال رحلة الثانوية العامة وصولًا للمرحلة الجامعية.

واستعرض عميد الكلية أبرز الأقسام والتخصصات التي تقدمها الكلية والتي تلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث تطرح كلية الآثار  8 برامج متميزة هي الأفضل في مصر تم تصميمها بالكامل بناء على معايير دولية، مؤكدًا أن الكلية تقدم تدريبًا صيفيًّا في المتاحف والمواقع الأثرية لإتاحة فرص أكبر لتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي.

وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من المصريين والوافدين للالتحاق ببرامج الكلية: الآثار المصرية القديمة - الآثار اليونانية والرومانية - الآثار الإسلامية ، بالإضافة إلى خمس برامج متميزة بمصروفات  - علوم الآثار والحفائر - و إدارة المتاحف والمواقع الأثرية - برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري (وهو برنامج بيني مع كلية الهندسة) - برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية (وهو برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات) - برنامج الآثار الحيوية (وهو برنامج بيني مع كلية العلوم).

كما قدم كل من الدكتورة  سارة نبيل رئيس قسم الآثار المصرية القديمة والدكتورة  نهى سالم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية نبذة عن الدراسة فى هذين القسمين وشروط القبول بهما والمواد الأساسية التى يتم دراستها.

وأوضحت الدكتورة نوال جابر محمد الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية اهتمام القسم بدراسة الآثار الإسلامية فى مصر  والتعرف على آثار الشعوب الإسلامية الأخري،  كما قام كل من ممثلى البرامج الخاصة والبينية الدكتورة سمر حمدون، الدكتور عماد إبراهيم، الدكتور  محمد إسماعيل،  بشرح ما تقدمه هذه البرامج من معارف وتوضيح اختلافها عن باقي البرامج وما سوف  يعود على الطالب عند الدراسة بها خاصة بعد التخرج وفي سوق العمل. 

كما قدم الدكتور  محمد إبراهيم مدير وحدة التعلم الإلكتروني  شرح الخدمات الإلكترونية المقدمة للطالب وتوضيح أهمية المنصة التعليمية التي تمتلكها الكلية على منصة جامعة عين شمس الرئيسية UMS.

الدكتور حسام طنطاوي كلية الاثار اللقاء التعريفى الدكتور غادة فاروق جامعة عين شمس Jobs Education

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