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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حصاد أنشطة وزارة
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢ سبتمبر وحتى ٨ سبتمبر وكان على النحو الآتي:

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ندوة "كيف أكون متطوعا متميزا" في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

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تفاصيل اللقاء التعريفي ببرامج كلية الآثار للطلاب الجدد

1) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"،وأكد الوزير على أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمبادرة سيشارك فيها عدد أكبر من الشركات من القطاع الخاص والمصرفي.

2) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي GSW 2023 الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والإستشعار من البُعد ISPRS، وأشار الوزير إلى تقديم الجامعات المصرية برامج دراسية حديثة في المجالات العلمية التي يناقشها المؤتمر؛ بهدف تأهيل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال خطة الدولة للبحث العلمي.

3) أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.

4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر وصندوق الاستثمار "أفريك إنفيست"؛ لدعم وتطوير الجامعة، وأشار الوزير إلى أهمية هذا الحدث الهام، الذي يشجع على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويُبرهن بقوة على قيمة الاستثمار في العلم والتعليم المصري، كما يؤكد المميزات الإستراتيجية التي تمتلكها دولة كبيرة في حجم الدولة المصرية، وهو ما يُشير إلى أهمية السوق المصري كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.

5) شهد الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الحفل الذي نظمته أكاديمية الشروق، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، وأكد الوزير أن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب جامعاتنا ومعاهدنا، هو بمثابة تسجيل للحظة مهمة، تتجلى فيها معاني النجاح وتحقيق واحد من الأهداف المهمة لبناتنا وأبنائنا الطلاب، وهو الحصول على الشهادة الأكاديمية التي تؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

6) منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، درجة الدكتوراه الفخرية فى الهندسة المعمارية تقديرًا لتاريخه العلمى، وثمنت الجامعة في خطاب المنح، المسيرة الشخصية والمهنية للدكتور عاشور، والتى عكست شغفًا واهتمامًا مبكرًا بالهندسة والعمارة، تمثل فى نبوغه فى هذا المجال، والذى أثمر عن رحلة عمل طويلة تضمنت العديد من المحطات المضيئة فى مجال المشاريع الهندسية القومية، وكان أبرزها دوره منذ عمله وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي لبلورة رؤية وإستراتيجية وطنية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، وأشاد الوزير بالتعاون التعليمى والعلمى بين مصر والمملكة المتحدة، وتعزيز قيم الابتكار والإبداع داخل مؤسسات التعليم العالى لمواجهة التحديات والمساهمة في التنمية المستدامة.

7) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة، وفي هذا الإطار، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات أحد قيادات جامعة ماليزيا بيرلس؛ وذلك بهدف دراسة إمكانية وآليات التعاون المشتركة بين المعهد والجامعة، وجاءت الزيارة تماشيًا مع إستراتيجية معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز التعاون الدولى البحثي والعلمي بين المؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي الدولية.

8) أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023، وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

9) في إطار تأكيدات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تطبيق مبادئ وأهداف استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، أقيمت فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي "Huawei Egypt Higher Education Summit 2023 "، تحت شعار "تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي"، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال تدريب موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IT) في مختلف الجامعات المصرية.

10) فوز هيئة الاستشعار بتعيينها كهيئة قائدة للعلوم الإفريقية المفتوحة لشمال إفريقيا، وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (NARSS) لقاءًا مع وفد منظمة اليونسكو بالقاهرة، ‏وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تفعيل المزيد من أوجه التعاون في العديد من المشروعات المشتركة وخاصة في مجالات مثل الطاقة، والمياه، والواحات، فضلاً عن تحديد أوجه التعاون بين الطرفين، وتشكيل فرق عمل في مختلف مجالات التعاون المشتركة.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشطة الوزارة خلال أسبوع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى Jobs Education

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