تفاصيل اللقاء التعريفي ببرامج كلية الآثار للطلاب الجدد

نظمت كلية الآثار جامعة عين شمس اللقاء التعريفي الذي نظمته كلية الآثار للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023/ 2024 ، بحضور لفيف من أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب الجدد وذويهم. جاء اللقاء من تنظيم إدارة رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، شهد أمس والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار.

وفي كلمته التي وجهها الدكتور حسام طنطاوي للطلاب وذويهم؛ أوضح أن كلية الآثار تمتلك لائحة برامجية وفق أحدث النظم التعليمية العالمية التي تفي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، ويدعمها ويشرف عليها نخبة من أفضل الخبراء في مجال الآثار بمختلف تخصصاته.

ودعا الطلاب للاهتمام بضرورة الانضمام للأنشطة الطلابية التي تفخر جامعة عين شمس بما حققته من مكانة محلية وعربية ودولية في هذا الصدد وفي مختلف أنواع النشاط الطلابي سواء الفني أو الثقافي أو الرياضي وغيرها.

