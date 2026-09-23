قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
إصابة طيارين عسكريين بريطانيين بجروح إثر تحطم طائرة تدريب في ويلز
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب
مصر أمة ذات جذور عريقة.. نص وثيقة الإسكندرية للهوية الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العقود الآجلة لـ وول ستريت تتراجع وأنظار المستثمرين على قمة أمريكا والصين

قمة أمريكا والصين
قمة أمريكا والصين
أ ش أ

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر عقدها غدا /الخميس/، بالتزامن مع متابعة جهود التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط.

وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.04%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.02%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.11%.

وجاء الأداء الهادئ مع استمرار متابعة المستثمرين للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، في وقت بقيت فيه أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل.

وكانت مكاسب أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، قد دعمت وول ستريت في الجلسة السابقة، إذ سجل مؤشر ناسداك المرتبط بشركات التكنولوجيا مستوى قياسيًا خلال التداولات للمرة الأولى منذ أوائل يونيو.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي من مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى جانب تصريحات لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن اليوم الأربعاء في زيارة دولة، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتشمل أجندة المحادثات تمديد الهدنة التجارية التي توصل إليها البلدان العام الماضي، إلى جانب تنظيم الذكاء الاصطناعي ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية، من بينها جنرال موتورز وميتا وأبل وأمازون وتسلا، فيما تحركت أسهم هذه الشركات في نطاقات محدودة قبل بدء التداولات الرسمية.

العقود الآجلة مؤشرات الأسهم الرئيسية المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

طلاب يفاجئون زميلهم بالاحتفال بعيد ميلاده داخل الفصل بطريقة مبتكرة

فيديو مؤثر.. طلاب يفاجئون زميلهم بالاحتفال بعيد ميلاده داخل الفصل بطريقة مبتكرة

خلال اللقاء

مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية

جائزة هيكل

سلماوي: نستعيد بعد 10 سنوات ذكرى هيكل وعصرًا كانت فيه الكلمة شريكًا في صناعة التاريخ

بالصور

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد