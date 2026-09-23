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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقيمة 16 مليار دولار.. أغنى رجل في إفريقيا يسند بناء مصفاة نفط عملاقة بكينيا لشركة هندية

أغنى رجل في إفريقيا
أغنى رجل في إفريقيا
أ ش أ

اختار الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، أغنى رجل في إفريقيا، شركة "إنجينيرز إنديا المحدودة" الحكومية الهندية للإشراف على بناء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات عملاق في كينيا بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الشركة الهندية المملوكة للدولة وقعت صفقة بقيمة 450 مليون دولار مع مجموعة دانجوتي لتقديم الاستشارات والإشراف على أعمال التشييد للمصفاة الجديدة بمدينة "لامو" الساحلية في كينيا، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 700 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مشيرة إلى أن العمل في المشروع سينطلق بنهاية سبتمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع الجديد يمثل قفزة استراتيجية لأعمال دانجوتي ليمد نفوذه في سوق الطاقة العالمي من سواحل المحيط الأطلنطي، حيث منشآته الحالية في نيجيريا، إلى سواحل المحيط الهندي، ويسهم المشروع فور اكتماله في تعزيز إنتاج الوقود بمنطقة شرق إفريقيا، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ودعم أمن الطاقة الإقليمي.

وأضافت أن خطط المشروع تتخطى بناء المصفاة لتشمل إنشاء شبكة خطوط أنابيب بطول 4 آلاف كيلومتر لربط الدول الحبيسة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "EIL" الهندية، التي تعمل تحت إشراف وزارة البترول والغاز الطبيعي بالهند، تمتلك شراكة ممتدة مع دانجوتي؛ حيث عملت كاستشاري لمصفاة البترول والبتروكيماويات التابعة له في "لاجوس" بنيجيريا، وتتابع حالياً التوسعات الجارية هناك لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029 وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج.

يُذكر أن صافي ثروة أليكو دانجوتي يبلغ 35.5 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، ويستهدف استثمار نحو 50 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتوسيع أعماله في القارة الإفريقية، تمهيداً لرفع عائدات مجموعة دانجوتي السنوية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

أغنى رجل في إفريقيا شركة إنجينيرز إنديا المحدودة الحكومية الهندية مصفاة نفط

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