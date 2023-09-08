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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة "كيف أكون متطوعا متميزا" في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

ندوة كيف أكون متطوع
ندوة كيف أكون متطوع متميز

 نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن كيف أكون متطوع متميز على هامش أسبوع شباب الجامعات، تهدف هذه الندوة إلى تنمية الوعي وتشجيع الطلاب من شباب الجامعات المصرية على العمل التطوعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على انجاز الاعمال التطوعية.

وتناولت الندوة تعريف المتطوع وهو كل من يقدم عملا تطوعيا دون اشتراط مقابل مادي او معنوي، العمل التطوعي، وهو كل جهد يقدمه شخص في خدمة المجتمع، كذلك حقوق وواجبات المتطوع ونظرية التغيير والمشاركة الإيجابية للشباب، العوامل المحفزة للمشاركة، دوافع المشاركة في العمل التطوعي، وماهي الفرص التطوعية التي يمكن أن يشارك بها المتطوع.

كذلك ناقشت الندوة أهم صفات المتطوع المتميز وهي الأمانة والالتزام بالمواعيد، التنظيم، القدرة على حل المشكلات، الإبداع، والمثابرة، أن يكون لديه مهارات القيادة، الاستقلال، التعاون، كما أن هناك بعض الصفات الشخصية للمتطوعين وهي أن يكون متواضع، صبور، شغوف، شجاع، عطوف، وواثق بنفسه، مرن.

هذا وناقشت الندوة معنى التطوع، من المتطوع، فوائد التطوع، اشكال التطوع، مدمرات العمل التطوعي، معوقات النجاح، الحواجز النفسية، وسائل التحفيز، تقنيات العمل التطوعي.

حاضر في الندوة المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة.

هذا ويشرف على لجنة المبادرات والتوعية بإسبوع شباب الجامعات الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، د ريهام خطاب، أ حامد طلعت الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

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