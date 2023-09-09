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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تتسلم الأعمال المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تسلمت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجى لأسبوع شباب الجامعات أعمال الجامعات المشاركة بأسبوع شباب الجامعات لعرضها في المعرض العلمي الخاص بعرض الابتكارات والمشروعات العلمية والمشروعات الصغيرة والمقام بالمكتبة المركزية.

 وتم تعريف الجامعات المشاركة بأماكن العرض ، وأماكن عقد الندوات والفعاليات المختلفة وورش تنفيذ وتصميم الروبوتات الخاصة بمسابقة برمجة الروبوت وقاعات العروض العلمية ومسابقات دورى المعلومات العلمية.

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وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعات المصرية في المسابقات والمعارض العلمية يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل، مؤكداً أن الاهتمام بالشباب ينبع من اهتمام القيادة السياسية ببناء جيل واعد يحمل لواء الوطن لبر الأمان.

من جانبه أوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية أن الجامعات التي قامت بتسليم أعمالها في اليوم الأول هي جامعة حلوان ، القاهرة، دمياط، الأزهر، السادات، التعليم العالي، المنصورة الجديدة ، جنوب الوادي،طنطا، المنيا، الاسكندرية ، اسيوط، المنصورة، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الجلالة ، قناة السويس ، عين شمس ، أسيوط الأهلية، بنها، الفيوم، المنوفية ، دمنهور، وتقوم باقي الجامعات باستكمال التسليم وفق البرنامج الزمني.

وقام بالحضور من أعضاء اللجنة العلمية الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور محمد على ماهر ، والمهندس مصطفى شعراوي ، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات
جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات
جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات
جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات
جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات
جامعة حلوان تتسلم أعمال الجامعات المشاركة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات
لجنة النشاط العلمي والتكنولوجى شباب الجامعات المعرض العلمي الابتكارات الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان Jobs Education

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