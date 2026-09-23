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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المخابز والخدمات والنظافة والإشغالات بمركزي سمسطا وببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، جولة ميدانية بمركزي سمسطا وببا، تابع خلالها مستوى الخدمات والمرافق وسير العمل بعدد من المنشآت والجهات والمصالح الحكومية، فضلًا عن الحالة العامة للنظافة والإشغالات.

وذلك في حضور اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، والعميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وخلال جولته بمدينة سمسطا، تفقد المحافظ بشكل مفاجئ عددًا من المخابز البلدية، حيث تابع مراحل إنتاج الخبز بدءًا من العجن وحتى التوزيع، موجهًا بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية والصحية، وإنتاج رغيف مطابق للمواصفات، مع التأكد من مطابقة حصة الدقيق للكميات المنتجة والمنصرفة، والاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مع استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة بدائرة الوحدة المحلية، وذلك بعد ملاحظة وجود كمية من القمامة بجوار أحد المخابز القريبة من المعهد الإعدادي والثانوي بنين بشارع الحرية، فضلًا عن وجود مخلفات تطهير وبعض القمامة بمدخل قرية الشماشرجي.

وأثناء مروره بقرية سديس بمركز ببا، أوقف المحافظ خط سيره بعد ملاحظة تكدس عدد من المواطنين أمام أحد المكاتب بالمجمع الخدمي بالقرية للحصول على كارت فيزا تكافل وكرامة، وعلى الفور وجه المختصين باصطحاب المواطنين إلى داخل المركز، والاستفادة من الأماكن المتاحة به، بدلًا من الانتظار خارجه دون مظلات أو مقاعد، مؤكدًا أن تقديم الخدمة للمواطن لا يقتصر على إنجازها فقط، وإنما يشمل أيضًا تيسير حصوله عليها في ظروف مناسبة.

وبالتوازي مع الجولة الميدانية للمحافظ بمركزي سمسطا وببا، واصلت لجنة الانضباط والمراجعة مرورها المفاجئ على عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والصحية، لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، ورصد أية ملاحظات أو معوقات والتعامل معها، بما يضمن انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة اللجنة المرور على 5 مخابز بلدية بدائرة قرية بدهل بمركز سمسطا، حيث تابعت مراحل الإنتاج والتوزيع ومدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات المقررة، وأسفرت المتابعة عن رصد عدد من المخالفات، من بينها نقص وزن الرغيف بمقدار 10 و5 جرامات، وتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة تشغيل داخل وخارج المخبز، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، مع التأكيد على مراجعة منظومة الحريق والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة.

واستكملت اللجنة مرورها بزيارة عدد من المصالح والجهات الحكومية بقطاعات الصحة والتموين والتضامن والزراعة والشباب والرياضة، شملت مجلس قروي بدهل، ومكتب التموين والوحدة الصحية بالقرية، حيث تم رصد حالات غياب وترك عمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم الاستعلام عن عدد المحاضر التموينية التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر، وبلغت 23 محضرًا لمخالفات متنوعة.

كما تابعت اللجنة سير العمل بمجلس قروي هلية التابع لمركز ببا، وتفقدت الوحدة المحلية ومكتب التموين ومكتب التضامن، بجانب عدد من المنشآت الخدمية بمجلس قروي جزيرة ببا، شملت الوحدة القروية والجمعية الزراعية ومكتب التموين ومركز الشباب بالقرية، حيث تم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بحالات غياب وترك عمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانضباط الإداري تضم في تشكيلها عددا من العاملين بإدارات ومكاتب الديوان العام ، وهي :التفتيش المالي والإداري، المتابعة ، الشئون القانونية ، الشئون المالية، وحدة  المتغيرات المكانية، مكتب التقنين، لجنة مراجعة التراخيص ،بجانب التموين

بني سويف ببا سمسطا

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