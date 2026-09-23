خلال زيارته لـ سمسطا.. محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع الأساسية ويوجه بإعلان الأسعار

تفقد اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، خلال جولته اليوم بمركز سمسطا، معرض السلع الأساسية، الجاري تنفيذه ضمن عدد من المعارض والأسواق الدائمة والموسمية، في إطار المبادرة الرئاسية الهادفة إلى تخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق الدائمة والموسمية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض الذي يضم 6 باكيات، منها 3 باكيات مخصصة للسلع والمواد الغذائية، وتشمل الأرز والسكر والزيت والمكرونة وبيض المائدة والسمن وغيرها من السلع الغذائية، إلى جانب باكيتين للخضراوات والفاكهة، وباكية مخصصة لبيع اللحوم، حيث تابع طبيعة السلع المعروضة وتوافرها، واطلع على مستويات الأسعار داخل السوق مقارنة بمثيلاتها خارج السوق، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ووجه المحافظ بضرورة الإعلان عن أسعار جميع السلع في أماكن واضحة وبارزة داخل السوق، بما يضمن الشفافية ووضوح الأسعار أمام المواطنين، مع استمرار المتابعة والرقابة على السوق بالتنسيق بين الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع المعروضة.

من جانبه أوضح د.علاء سعيد منسق المبادرة أن المحافظة مستمرة في إقامة الأسواق والمعارض الدائمة والموسمية بمراكز ومدن بني سويف لدعم منظومة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ بالقرى الأم لتتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء أسامة يونس، رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية ومنسق المبادرة بالمحافظة، ومسؤولو الطب البيطري والتموين وحماية المستهلك والوحدة المحلية.