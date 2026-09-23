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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. إجراءات لحل شكاوى ومطالب الأهالي خلال لقاء مع المحافظ

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، لقاءً مفتوحًا مع أهالي مركز ومدينة ببا، بديوان عام الوحدة المحلية، للاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، والأستاذ أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذة مها حميدة، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، والدكتور عصام عبد المهدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، ونواب رئيس المدينة، ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية والإدارات التابعة للمديريات.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عشرات الشكاوى والطلبات التي تقدم بها أهالي عدد من قرى المركز، من بينها 5 شكاوى كانت مدرجة مسبقًا بجدول اللقاء، إلى جانب عدد من الطلبات والشكاوى التي تم تجميعها من المواطنين المتواجدين بالوحدة المحلية والمترددين عليها، وشملت موضوعات متنوعة في قطاعات التعليم، والتصالح، والإشغالات، والأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، وتراخيص البناء، فضلًا عن عدد من الحالات الإنسانية وطلبات توفير الدعم والمساعدة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وحرص المحافظ على الاستماع لكل شكوى وطلب على حدة، حيث عرض كل مواطن مشكلته وتفاصيلها، بحضور المسؤول التنفيذي المختص، مؤكدًا أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوصول إلى حلول عملية للمشكلات في إطار القانون، وعدم ترك المواطن يتنقل بين أكثر من جهة بحثًا عن الرد أو الحل.

ووجه المحافظ المسؤولين المختصين باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال الشكاوى، كل في نطاق اختصاصه، مع إعداد تقارير تفصيلية بنتائج الفحص والدراسة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع التأكيد على إخطار المواطنين بنتائج دراسة وفحص شكاواهم وأسباب القرارات التي يتم اتخاذها بشأنها.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية أن تكون استجابة الأجهزة التنفيذية واضحة للمواطن، سواء بالحل أو ببيان أسباب عدم إمكانية التنفيذ، مؤكدًا أن المواطن من حقه يعرف موقف شكواه وإيه الإجراءات اللي اتخذت بشأنها، وأن المتابعة لا تنتهي بمجرد تسجيل الطلب، وإنما تستمر لحين معرفة ما تم اتخاذه من إجراءات.

كما وجه بمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات صدرت خلال اللقاء بشأن عدد من الشكاوى والمطالب، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل معها، كل وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ بني سويف على ضرورة التيسير على المواطنين والتعامل معهم بكل هدوء واحتواء، مؤكدًا أهمية قيام المسؤولين بتوعية المواطنين بالإجراءات المطلوبة وتبسيطها، بما يسهل حصولهم على الخدمات دون تحميلهم أعباء أو خطوات غير ضرورية.

كما وجه المحافظ بوضع لوحات إرشادية في أماكن ظاهرة بمقار تقديم الخدمات، تتضمن بشكل واضح الأوراق والمستندات المطلوبة والجهات المختصة بكل خدمة، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بالإجراءات المطلوبة قبل التوجه لإنهاء معاملته.

بني سويف الفشن ببا

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