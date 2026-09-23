اعتبارا من 11 أكتوبر.. طيران إير كايرو تعلن نقل عملياتها التشغيلية بمطار جدة إلى صالة 4

أعلنت شركة "إير كايرو" (Air Cairo) عن نقل كافة عملياتها التشغيلية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من الصالة الشمالية (North Terminal) إلى صالة رقم 4 (الصالة الجنوبية سابقاً – Terminal 4)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026.

وأوضحت الشركة أن رحلتها رقم (SM968) المتجهة من جدة إلى سوهاج، والمحدد إقلاعها في تمام الساعة 19:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستكون أولى الرحلات التي يتم تشغيلها رسمياً من صالة رقم 4.

وأهابت "إير كايرو" بجميع مسافريها المتجهين من وإلى مطار جدة ضرورة التوجه إلى صالة رقم 4 بدءاً من التاريخ المحدد، والتأكد من مواعيد رحلاتهم ومتابعة القنوات الرسمية للشركة للوقوف على أي تحديثات طارئة تخص الرحلات الجوية.