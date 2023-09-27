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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مفاجأة فى واقعة مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة.. محو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن في عهد السيسي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

علاء عشماوي يكشف تفاصيل اهتمام الرئيس بـ جودة التعليم

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 229 اليوم، الأربعاء 26 سبتمبر 2023، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس المجلس – رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

تامر بيومى قائما بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا بجامعة عين شمس


أصدرت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الأستاذ تامر محمد بيومى بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا اعتبارا من ٢٥ /٩/ ٢٠٢٣

 


مصر بتعلم ولادها| محو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن في عهد السيسي

 

حققت مصر إنجازات عديدة في قضية محو الأمية وتعليم الكبار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية وحتى الآن.

 

تفاصيل حفل خريجات دفعة 2023 بكلية البنات جامعة عين شمس

استضافت كلية البنات  للآداب والعلوم والتربية، مؤخرا الحفل السنوي لخريجات كلية البنات والذي نظمته وأعدته هذا العام رابطة الخريجات بالجامعة والذى أقيم على مسرح الكلية .

 


تنتج الفراولة صيفًا.. محافظ الفيوم يتفقد أول صوبة زراعية تعمل بالتحكم عن بعد


تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه معاونه، الدكتور محمد التوني، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بالمحافظة، إحدى الصوب الزراعية المنتجة "bio organic" لإنتاج محصول الفراولة في موسم الصيف، عن طريق أحدث الطرق التكنولوجية الزراعية الحديثة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك في مزرعة إحدى الشركات في مركز طامية.


 مفاجأة فى واقعة مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة| تفاصيل

 

انتشر خبر مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة  على يد زميلها، بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر تفاصيل واقعة مصرع موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة على يد زميلها بعد إطلاق رصاص من السلاح الخاص به.

 

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