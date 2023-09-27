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تعليم

تنتج الفراولة صيفًا.. محافظ الفيوم يتفقد أول صوبة زراعية تعمل بالتحكم عن بعد

محافظ الفيوم ومعاون
محافظ الفيوم ومعاون المحافظ أثناء تفقد الصوب الزراعية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه معاونه، الدكتور محمد التوني، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بالمحافظة، إحدى الصوب الزراعية المنتجة "bio organic" لإنتاج محصول الفراولة في موسم الصيف، عن طريق أحدث الطرق التكنولوجية الزراعية الحديثة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك في مزرعة إحدى الشركات في مركز طامية.

وتابع محافظ الفيوم، الصوبة الزراعية لإنتاج محصول الفراولة، والتي يتم زراعتها باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والري المطورة.

واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة سهام عبد اللطيف أبو القاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد غلوش مدير عام الشركة، حول فكرة المشروع الزراعي، ومميزاته، ومراحل ما قبل الإنشاء من تمهيد التربة وتسويتها وتجهيزها، ثم مراحل الإنشاء والأنظمة الداخلية والتجهيزات الخاصة بمحطة التسميد العضوي، وكافة التجهيزات الأخرى، قبل البدء في عملية غرس شتلات الفراولة، وكذلك مرحلة الإثمار، والمنتج النهائي، حيث تحظى النباتات بالرعاية القصوى، وكذا الحصول على عدد من شهادات الاعتماد والخطط المستقبلية للشركة.

وأشاد محافظ الفيوم بنظام الزراعة المطبقة بالصوبة الزراعية وجودة المحصول، وأكد أهمية التوسع في مثل هذه الزراعات المتطورة، وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تضع هذ الملف على رأس أولوياتها؛ للارتقاء بكافة المحاصيل والزراعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

ولفت "الأنصاري" إلى ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية التي تُسهم في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية، وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وتُرشد استهلاك المياه، مؤكداً أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعي؛ بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وزيادة إنتاجية المحاصيل.

فيما أشارت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يُعد نواة للزراعات البايو أورجانيك في مصر؛ للحصول على حياة صحية، مما ينعكس على المجتمع بوجود أفراد قادرين على التصدير وجلب العملات الصعبة؛ مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.

وأضحت أن المشروع تصلح زراعته في الأراضي الصحراوية والجبلية، ويوفر 80٪ من المياه عن مثيلاتها من الأراضي المفتوحة.

وكشفت أبو القاسم، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم زراعة وإنتاج الفراولة في موسم الصيف "غير موسم الزراعة"، موضحة أن نظام المزرعة يمتلك القدرة على الاستدامة والتوسع، وزراعة منتجات مختلفة داخل الصوبة الواحدة.

وأوضحت أن هذا النظام لا ينتج عنه أي نفايات ضارة بالبيئة، حيث يعاد استخدام المخلفات بعد كل عروة زراعية، وتحويلها إلى سماد عضوي غني بالعناصر.

وقالت: “بفضل الله تم إنشاء أول صوبة مسلحة تعمل بنظام التحكم عن بعد، حيث تم إنشاء أكبر وحدة تسميد عضوي مركزية على مسطح 100 متر مربع، تعمل بأحدث الأنظمة التكنولوجية والتحكم عن بعد، كما تم تأسيس نظام إنشائي مبتكر، يتيح الزراعة على 15 مستوى رأسي".

ونوهت بأنه تم ابتكار نظام لخفض الرطوبة دون رفع درجات الحرارة، ونظام تدفئة؛ لرفع درجة الحرارة في الشتاء، وابتكار نظام تبريد لا يعتمد على الفريون؛ لخفض درجات الحرارة أكثر من 25 درجة.

وكشفت أنه سيتم التوسع في إنشاء باقي الصوب ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل؛ لزراعة محاصيل أخري بايو أورجانيك، كما ستقوم الشركة بالتوسع والتعاقد في محافظة الوادي الجديد على مساحة 10 آلاف فدان؛ لتطبيق نظام البايو أورجانيك في الأراضي المفتوحة، لتشمل جميع أنواع المحاصيل الاستراتيجية.

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