محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بعيد الفلاح ويكرم المزارعين المتميزين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات احتفالات المحافظة بعيد الفلاح الـــ 71 التي نظمتها نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسيد حرزالله وكيل وزارة التموين، وحشد كبير من الفلاحين والمزارعين والسيدات الريفيات أصحاب الحرف والمهن اليدوية.

وفي كلمته هنأ محافظ الفيوم، الفلاحين والمزارعين بعيدهم الــ 71، معرباً عن بالغ سعادته لتواجده وسط هذه الفئة المتميزة من أبناء الشعب المصري، لافتاً إلي أن الفلاح المصري هو عصب التنمية، ومصر تفخر وتعتز بالمزارعين والفلاحين، وتسعى الدولة بكامل أجهزتها لتدعمهم توفير كل مايلزمهم، بما يساهم في تعزيز دور الفلاح الرائد في النهوض بالثروة الزراعية المصرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي وأيضاً التصدير للخارج.

وقال المحافظ: "الفلاحون أصحاب فضل علينا جميعاً بطيبتهم وعرقهم، وعيد الفلاح المصري مناسبة لتأكيد دوره الكبير في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية، والفلاح المصري هو أحد رموز الشخصية المصرية الذي يرتبط بأرضه ودفاعه عن حقه، ونحن نعمل لضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته، وتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلي أن الفلاح المصري دائماً ما يبدع في مجالات الزراعة والأساليب العلمية الحديثة واستنباط محاصيل وزراعات جديدة، كانت لا تُزرع في الماضي.

وأكد المحافظ، أن ملف الاقتصاد الزراعي من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والدولة المصرية اهتماماً كبيراً، مشيداً بالجهود المستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية داخلياً وخارجياً من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصرى خاصة الفلاحين والمزارعين، مؤكداً إعتزازه بأهل الريف فى مصر عامة والفيوم خاصة، فهم دعامة الانتماء الصلب لمصرنا الغالية.

ولفت المحافظ، إلي الدور الرائد الذي يقوم به الفلاح المصري بجانب الدولة، لافتاً إلي أن الفيوم تمتاز بكل ما له علاقة بالانتاج الزراعي، كالانتاج الحيواني، مناشداً كافة الفلاحين والمزارعين بضرورة الحفاظ على كل شبر من أرضنا الزراعية الخصبة فهي مصدر أمن مصر الغذائي.

وفي ختام الحفل، كرَّم محافظ الفيوم الفلاحين والمزارعين المتميزين في زراعة المحاصيل الزراعية، مثل القمح والأرز وبنجر السكر والذرة والبصل والقطن والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من المحاصيل، من مختلف مراكز المحافظة، وكذا السيدات المتميزات من أصحاب المهن والحرف اليدوية، حيث قام بمنحهم شهادات التقدير ودروع التميز تقديراً لدورهم البارز في دعم التنمية على أرض المحافظة.

وعلى هامش الاحتفال بعيد الفلاح، تفقد محافظ الفيوم، معرض المنتجات الزراعية بمديرية الزراعة، والذي يضم العديد من المنتجات الزراعية والتقاوي والبذور والسجاد والخوص والمنتجات اليدوية والحرفية، والمبيدات الفطرية والحشرية ومبيدات الحشائش والعسل والمخللات وغيرها، وكذا منفذ بيع اللحوم الطازجة والسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.