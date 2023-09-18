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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التربية السكانية وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين.. ندوة بجامعة الفيوم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الندوة

شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الجلسة الافتتاحية للندوة التثقيفية التي تستضيفها جامعة الفيوم تحت عنوان (التربية السكانية وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين) والتي عقدها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

 

بحضور أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وأ.د جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأعضاء المركز، وعدد من السادة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارات بمحافظة الفيوم، وممثلي منطقة الفيوم الأزهرية، والأوقاف والكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، والسادة التنفيذيين والشعبيين، وذلك اليوم الاثنين الموافق  ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٣ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

 

أكد أ.د أحمد الانصاري أن القضية السكانية من أهم القضايا التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا ويتم الإشارة اليها وتناولها بشكل مستمر في كافة المحافل، بوصفها من أكثر التحديات التي تواجه النمو والتقدم المطلوب، والحفاظ على مقدرات التنمية في كافة قطاعات الدولة.

 

موجهًا  أن الاهتمام بالقضية السكانية ليست مسؤولية أجهزة الدولة فقط، ولكن هي مسؤولية كل فرد من افراد المجتمع، وخاصة بعدما أصبحت معدلات النمو السكاني أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك يجب العمل على إحداث التوعية المجتمعية اللازمة والفهم الصحيح والسليم لهذه القضية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بشأنها، كما يجب العمل المخلص والتعاون الجاد بين كافة الأفراد وبين الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات الأجيال القادمة.

 

وأشار أ.د ياسر مجدي حتاته إلى أن جامعة الفيوم تعمل على تنفيذ السياسات والآليات المرتبطة بالتوعية اللازمة بالقضية السكانية، كما أن الجامعة على استعداد دائم للتعاون مع كافة الجهات المعنية للتوعية بهذه القضية.

 

وأشاد  حتاته  بما تقوم به جامعة الأزهر والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية من مجهودات المتعلقة بالتربية السكانية.

 

كما أشاد أ.د سلامة داوود بالتعاون المثمر مع محافظة الفيوم وجامعة الفيوم لتنظيم هذه الندوة، مؤكدًا أن الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة المصرية والنشء من أهم القضايا الإنسانية والقومية والوطنية التي تحث عليها الشريعة الإسلامية وتهتم بها جامعة الأزهر، ولذلك يعقد بشأنها الكثير من الندوات التثقيفية سواء داخل مصر أو خارجها.

 

وتابع  أن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية له الكثير من الإصدارات في كافة المجالات، وخاصة المتعلقة بالقضية السكانية فيما يتعلق بمحاور  التربية السكانية وتنظيم الأسرة، وكذلك الاهتمام بتناول آراء أئمة الفقه المعاصرين حولها.

 

وأوضح أ.د جمال أبو سرور أن الندوة موجهة إلى واضعي السياسات والمعلمين ومقدمي الخدمات وأئمة الأوقاف ووعاظ وواعظات الأزهر الشريف، وتهدف إلى مناقشة كتابين من أهم الكتب الصادرة عن المركز، وهو كتاب التربية السكانية وكتاب تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين، موضحًا أن المركز يقوم بالعديد من الندوات التثقيفية من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 خاصة بعدما أصبحت التربية السكانية من المواد والمقررات الدراسية خلال المراحل التعليمية المختلفة.

 

مؤكدًا أن جامعة الأزهر تقوم بالتعاون مع الكثير من الجهات، بهدف إصدار الكتب والوثائق المتعلقة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى توزيع هذه الإصدارات على الجهات والوزارات  المعنية للاستفادة بالدراسات والبحوث الواردة في هذه الإصدارات.

 

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام أ.د سلامة داوود بإهداء درع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية، لكل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، تقديرًا وامتنانًا لجهود سيادتهما.

 

رئيس جامعة الفيوم يستقبل المفتي قبل ترأسه للجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير

 

 

جامعة الفيوم تنعى الدكتور صبحي هلال أستاذ الجيولوجيا بكلية الزراعة

 

 

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