جامعة الفيوم تنعى الدكتور صبحي هلال أستاذ الجيولوجيا بكلية الزراعة

نعى الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم وفاة الدكتور صبحي هلال، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة الفيوم، حيث أصدر بيان قال فيه ، ببالغ الحزن والأسى ينعى الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، وفاة الدكتور صبحي هلال، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة الفيوم، سائلين الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

السيرة الذاتية للراحل، الدكتور صبحي أحمد منصور هلال

المؤهلات العلمية

بكالوريوس : العلوم - الجيولوجيا - جامعة المنوفية - 1983 و ماجستير : العلوم - الحفريات و الطبقات - جامعة عين شمس - 1990 و دكتوراه : العلوم - الحفريات و الطبقات - جامعة عين شمس - 1996

التدرج الوظيفي

معيد : من 1985 - 1990 ومدرس مساعد : من 1990 - 1996 ومدرس : من 1996 - 2005 وأستاذ مساعد : من 2005 الى 2017 وأستاذ : من 2017 حتى الآن

التدرج الأكاديمى

قائم بعمل رئيس مجلس القسم حتى 1/1/2008 وأستاذ مساعد زائر بجامعة تشارلز بدولة التشيك 2008 و معار بجامعة عمر المختار بليبيا 2010-2012 وقائم بعمل رئيس مجلس القسم فى الفترة من 1/ 10/ 2012 وحتى 1/10/2015 ومنسق بمشروع CIQAP ومنسق زيارة فريق هيئة ضمان الجودة لكلية العلوم ومشرف تنفيذى معتمد لمشروع تطوير المعلم الجامعى ((FLDP و عضو وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية العلوم من 1/4/2013.

الاهتمامات البحثية

البيئة والتغيرات البيئية وتأثيرها علي التجمعات الحيوية والحفريات الدقيقة و البيئات القديمة والتحليل البيواستراتجرافى العالى والتتابعات الأستراتجرافية .

الاشراف على الرسائل العلميه

الإشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور /سيد محمد عبد العزيز(تم المنح ) ، والإشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بـ/ احمد وجية حسين(تم المنح ) و الإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بـ/ فرج شعبان النجار(تم المنح ) والإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بـ/ احمد وجية حسين (تم المنح ) والإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بـ/ رمضان منير كامل القهوى (تم المنح ) والإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ خلود كمال حميدة والإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ إسراء ناصر محمد والإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ أحمد جمال.

تطوير المناهج العلمية

المشاركة فى تطوير مناهج الجيولوجيا لكلية التربية بالفيوم وعضوية لجنة وضع اللائحة الداخلية للأقسام العلمية لكلية التربية بالفيوم والمشاركة فى تطوير المناهج الدراسية بكلية العلوم بالفيوم و تطوير مناهج الحفريات والطبقات والجيولوجيا العامة وجيولوجية مصر لطلبه كلية التربية بالفيوم وتطوير مناهج الحفريات الدقيقة لطلاب كلية العلوم بالفيوم وتطوير منهج الجيولوجيا الفيزيائية والتاريخية والتركيبية لطلاب الفرقة الأولى بكلية العلوم بالفيوم وعضوية لجنة وضع اللائحة الداخلية لكلية العلوم بالفيوم وتطوير مناهج الحفريات والطبقات وجيولوجية مصر لطلبه كلية العلوم بالفيوم و تطوير منهج البيئات القديمة لطلاب قسم الجيولوجيا وتطوير مقرر البيئة والفلك لطلاب كلية التربية

عضوية الجمعيات العلمية

عضو في الجمعية الجيولوجية المصرية مند عام 1985و حتى الآن وعضو مؤسس في الجمعية المصرية لعلم الحفريات وعضو في الجمعية المصرية لعلوم البيئة بجامعه الإسماعيلية و عضو الجمعية المصرية لجيولوجية الـتيـثـس. و عضو الجمعية المصرية للجيولوجيا والبيئة.

بيان بالمقررات الدراسية التى قام بتدريسها

مقرر جيولوجية مصر لطلبه الفرقة الرابعة بكلية العلوم و مقرر جيولوجية مصر لطلبه الفرقة الرابعة شعبه البيولوجى بكلية التربية ومقرر الحفريات الدقيقة لطلبه الفرقة الثانية بكلية العلوم بالفيوم و مقرر الحفريات لطلبه قسمي البيولوجي و الكيمياء و الطبيعة بكلية التربية بالفيوم ومقرر الجيولوجيا العامة لطلبة قسمى البيولوجى والكمياء والطبيعة بكلية التربية و مقرر الطبقات للفرقة الثالثة بكلية العلوم بالفيوم ومقرر الطبقات للفرقة الثالثة شعبه البيولوجي بكلية التربية بالفيوم

مقرر الجيولوجيا التركيبيه للفرقة الثالثه شعبه البيولوجى بكليه التربيه بالفيوم و مقرر البلورات للفرقه الاولى شعبه البيولوجى بكليه التربيه بالفيوم و مقرر المعادن والصخور لطلبة الفرقه الثانيه قسم الكيمياء والطبيعة بكلية التربية بالفيوم و مقرر الصخور الرسوبية لطلبة الفرقة الثالثة شعبه الكيمياء والجيولوجيا بكلية العلوم بالفيوم ومقرر الجيولوجيا التركيبية لطلبة الفرقة الثالثة شعبه الكيمياء والجيولوجيا بكلية العلوم بالفيوم ومقرر العلوم البيئيه لمعلمى المرحله الابتدائيه ببرنامج التاهيل التربوى بكلية التربية بالفيوم و مقرر الحفريات الدقيقة ومقرر الطبقات الصخرى ومقرر الطبقات الحفرى ومقرر جيولوجية مصر ومقرر البيئات القديمة ومقرر الجيولوجيا لطلاب الدراسات العليا بقسم النبات ومقرر جيولوجية مصر لطلبة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق.