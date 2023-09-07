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تعليم

جامعة الفيوم تطلق مبادرة الطالب المنتج لدعم الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية

الدكتور عاصم العيسوى
الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة اثناء اللقاء

شهد  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاق فعاليات مبادرة الطالب المنتج، الذي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجامعات المصرية  ، تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية  ، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٧

صرح أ. د عاصم العيسوي أن مبادرة الطالب المنتج تتضمن ثلاث ورش تدريبية الأولى بعنوان "كيفية توليد أفكار إبداعية لمشاريع ريادية ومدى قابليتها للتطبيق" والثانية بعنوان "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية" والثالثة بعنوان "تسويق المشاريع الناشئة".

كما أكد  إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب ٢٥٠ طالبًا وطالبة خلال العطلة الصيفية، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى بين المشاركين في الورش التدريبية.

مشيراً إلى أن الوزارة تقدم فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف مشروع إنتاجي تسهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.

وحاضر خلال الورشة التدريبية الأولى الأستاذ الدكتور كمال غلاب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم وقام بشرح مفهوم ريادة الأعمال وكيفية التوصل إلى الجديد من الأفكار والاختراعات الابتكارات الحديثة والتحدث عن أفضل الدول من حيث ريادة الأعمال.

كما أشارت الدكتورة أسماء عبد القادر مدير وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم إلى أن الوحدة ستستلم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع متناهية الصغر المقدمة من الطلاب وذلك بدءاََ من يوم ٩/٢٠ ولمدة أسبوع من تاريخ الإعلان، كما أوضحت أنه سيتم عمل زيارة لمركز التكوين المهني بالمحافظة، وأيضًا عمل معرض للطالب المنتج والأسر المنتجة.

 

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