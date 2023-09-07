ثقافة الفيوم تناقش أهمية المشاركة المجتمعية في الانتخابات

عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان " أهمية المشاركة المجتمعية في الانتخابات، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والتي ينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

وتحدث خلال المحاضرة، د. رمضان شعبان عبد الجيد الإعلامي بقناة الحدث، عن أهمية المشاركة المجتمعية في بناء مجتمعات صالحة تتقدم وتتطور بناءاً على المشاركة الفعالة لأبناء المجتمع في الانتخابات، فالصوت أمانة يجب على كل فرد إعطاؤه لمن يستحق، حتى يساهم في تطوير المجتمع، ويأتي ذلك تعبيراً عن الحرية والديمقراطية للمشاركة في الرأي.

وأضاف أن حق المشاركة في الشأن العام هو الحق المكفول لكل مواطن للمساهمة في الحياة العامة، فلكل فرد أو مجموعة أو مجتمع حق المشاركة في إتخاذ القرارات التي من المحتمل أن تؤثر عليه، حيث ينص الدستور المصري علي أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، كما تلزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية لتكفل الخير لجميع المواطنين.

ونوه بأن أهمية المشاركة تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الإنتخابي في العملية الإنتخابية، وكلما كان لصوت الناخب تأثيراً قوياً كلما كانت مسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الإنتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية.

كما أكد علي أهمية نزاهة وعدالة العملية الإنتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لممثليه، وفي الختام تم مناقشة الحضور والرد علي استفساراتهم، جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من المثقفين وأهالي طامية.





375815929_771261515010661_1957000847128502304_n

375826047_771261528343993_7550565664308483144_n

375807051_771261568343989_9028904638674595230_n

375808112_771261315010681_4209344887354991315_n