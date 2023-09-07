أخبار التعليم.. فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. من راسب في الثانوية العامة إلى معيد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 … رابط التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 .

آخر موعد لغلق التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

بدأت أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

خبير يوضح تطبيقات للذكاء الاصطناعي نستخدمها في حياتنا اليومية.. تعرف عليها

أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أن الذكاء الاصطناعي هو مجال تقني شامل يشمل العديد من التطبيقات والاستخدامات التي لا تقتصر فقط على الروبوتات والأفلام الخيالية، ففي الواقع يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الجوانب الحياتية والصناعية بشكل يومي وبشكل غير مباشر دون أن نلاحظه دائمًا.

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا

فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني..من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الاشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بإضافة إلي البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات.

فوز جامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريقين من طلاب كلية العلوم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني في نهائي مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والتي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي المصرية، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والعديد من الهيئات والمؤسسات.

من راسب في الثانوية العامة إلى معيد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم..تفاصيل

مصطفى فتحي عبدالغني، وشهرته مصطفى النواس 25سنة، وقت نتيجة الثانوية العامة عام 2017 فوجئ برسوبه في مواد الكيمياء والرياضة البحتة، فدخل دور ثان وللأسف رسب مرة تانية في الكيمياء واضطر أن يعيد السنة مرة تانية ونجح فعلا وبس جاب على 57% فقط ومكنش عارف ممكن يدخل ايه بالمجموعة الضعيف ده.