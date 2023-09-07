خبير يوضح تطبيقات للذكاء الاصطناعي نستخدمها في حياتنا اليومية.. تعرف عليها

أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أن الذكاء الاصطناعي هو مجال تقني شامل يشمل العديد من التطبيقات والاستخدامات التي لا تقتصر فقط على الروبوتات والأفلام الخيالية، ففي الواقع يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الجوانب الحياتية والصناعية بشكل يومي وبشكل غير مباشر دون أن نلاحظه دائمًا.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التطبيقات العديدة للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ويتم تطورها بسرعة ويتم توظيفها بشكل متزايد في مختلف الصناعات والقطاعات لتحسين الكفاءة وتوفير حلول أفضل.

تطبيقات للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية

وأشار الدكتور أحمد سيد، إلى أن هناك بعض الأمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

محركات البحث عبر الإنترنت:

تستخدم محركات البحث مثل جوجل الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيصها لاحتياجات المستخدمين.

مواقع التواصل الاجتماعي:

تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي لتقديم المحتوى المخصص وتحليل سلوك المستخدمين.

الترجمة الآلية:

تستخدم تطبيقات الترجمة الآلية مثل Google Translate الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الترجمة.

مكالمات خدمة العملاء:

تستخدم بعض الشركات الذكاء الاصطناعي في الردود التلقائية على المكالمات وتوجيه العملاء إلى القسم المناسب.

تطبيقات الصور والفيديو:

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التصوير ومعالجة الصور وتحليل الفيديو.

تقنيات التعرف على الوجوه:

تستخدم أجهزتنا الذكية تقنيات التعرف على الوجه للكشف والتعرف من أجل توفير وصول آمن وبصرف النظر عن الاستخدام الشخصي ، يعد التعرف على الوجه أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بحياتنا اليومية.