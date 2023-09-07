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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من راسب في الثانوية العامة إلى معيد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم..تفاصيل

عميد كلية الخدمة
عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم يكرم الدكتور مصطفى

مصطفى  فتحي عبدالغني، وشهرته مصطفى النواس 25سنة، وقت نتيجة الثانوية العامة عام 2017 فوجئ برسوبه في مواد الكيمياء والرياضة البحتة، فدخل دور ثان وللأسف رسب مرة تانية في الكيمياء واضطر أن يعيد السنة مرة تانية ونجح فعلا وبس جاب على 57% فقط ومكنش عارف ممكن يدخل ايه بالمجموعة الضعيف ده.


وقرر أن يحول حياته الفاشلة إلى نجاح ، وقرر انه يعوض في الكلية، مكنش قدامه في التنسيق غير كلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم «انتساب»، وبدأ يسأل عنها و وجدها  فرصة طيبة  انه ينجح ويقدر يثبت نفسه فيها.

 

اجتهد طوال سنين الدراسة وكان بيجيب كل سنة جيد جداً مرتفع ، لحد ما تم تعيينه معيداً في كلية الخدمة الاجتماعية، وكانت أول مرة يفرح فيها من قلبه، ودايما كان بيقول : «إحساس العوض حلو أوي»

 

ووجه الدكتور  مصطفى النواس  نصيحة  لطلاب الثانوية العامة ، الثانوية العامة مش نهاية الكون أو الحياة، وطالما لسه يتنفس يجب يبقى لازم تعرف انه في هدف من حياتك ، واللي ماجبش مجموع يجب لازم يستغل نفسه كويس وينسى الثانوية تماماً ويركز في اللي جاي، ويبص لها على أنّها «ماتش وسط دوري كبير»، ولازم يجتهد ويعافر ويحاول يعوض في الكلية او اي مجال تاني، و "لكل مجتهد نصيب" بإذن الله .

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل علمية وفنية وأدبية بمركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي

 

 

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