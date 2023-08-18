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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم: ورش عمل علمية وفنية وأدبية بمركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي

بعض ورش طلاب الفيوم
بعض ورش طلاب الفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة الموهوبين والتعلم الذكي) عدد من الأنشطة وورش العمل خلال لخطة النشاط الصيفي للموهوبين في كافة الإدارات التعليمية والأقسام على مستوى المحافظة ، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية و التعليم بالفيوم وإشراف أ. ريحاب عريق وكيل المديرية.

 

تم تنفيذ ورش العمل في عدد من المجالات ومنها ورش عمل في مجال البحث العلمي ، ورش عمل في المجال التقني ، تنفيذ مسابقة التحدث بالفصحى ، ورشة عمل في مجال الخط العربي ، ورشة عمل في مجال الإلقاء و الفنون الإبداعية والموسيقية ، ورشة عمل في الأشغال الفنية

كما تم تنظيم ورش العمل بمدرسة العلياء الخاصة بإدارة غرب الفيوم ومركز الموهوبين بمدرسة محمد معبد الابتدائية بإدارة شرق ومدرسة الشهيد محمد عبد السلام بإدارة إطسا و الرسمية للغات بإدارة طامية ومدرسة يوسف فريد بإدارة يوسف الصديق ومدرسة فاطمة الزهراء بإدارة أبشواي، ومدرسة عثمان بن عفان بإدارة سنورس.

 

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم* برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على ورش العمل والأنشطة بمركز ورعاية الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية ، الأستاذ طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ، وفريق العمل بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.


 

 

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