تعليم الفيوم: العمل on line يوم الأحد خلال شهر أغسطس 2023

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ خطة الدولة في العمل من المنزل يوم الأحد مع عدم الإخلال بنظام العمل ودون تعطيل لمصالح المواطنين خاصة بالإدارات والأقسام التى تقدم خدمات للجمهور ، مع مراعاة عدم الإخلال بأعمال الامتحانات التى تتعلق بالدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وتقرر تعميم تجربة العمل من المنزل on line لجميع الموظفين غير المتعاملين مباشرة مع الجمهور، على مستوى المديرية - الإدارات التعليمية - المدارس وذلك يوم الأحد فقط من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري 2023م.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.