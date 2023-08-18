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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

بعض ورش تلاميذ مدارس
بعض ورش تلاميذ مدارس الفيوم

نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوميومعدد من ورش العمل فى اللغة الإنجليزية ورياض الأطفال وفن الكروشية، من خلال برنامج النشاط الصيفي بالمركز .

 

 ومنها: دورة اللغة الإنجليزية بحضور المدربة الأستاذة ريهام سليمان ، وورشة عمل تعلم فن الكروشية للسيدات والفتيات ، بحضور المدربة الأستاذة ثناء خليفة ، وورش عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى (الرموز الكيميائية ، العاب تنمية مهارات التركيز والتفكير ) بحضور الأستاذة منى محمد حسن.

 

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على ورش العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم ، وفاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

 

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