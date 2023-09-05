تنسيق المرحله الثالثه 2023 فتح موقع التنسيق مره اخرى

تنسيق المرحله الثالثه 2023 تصدرت وسيطرت على جميع محركات البحث خاصة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحله الثالثه 2023 فى الوقت الراهن وعن الاماكن الشاغرة فى الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحله الثالثه مرة أخري أمام الطلاب.

موعد فتح باب تنسيق المرحله الثالثه من جديد

وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

مؤشرات تنسيق المرحله الثالثه طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

وتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، ونجاح نحو 106 ألف و194 طالب/طالبة في الإمتحانات، يبحث الكثير من الطلاب عن عن مؤشرات المرحله الثالثه من تنسيق الجامعات 2023، وعن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وذلك خوفا، من عدم وجود أماكن شاغرة لهم في الكليات والجامعات.

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب المرحله الثالثه واعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحله الثالثه 2023

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة المرحله الثالثه من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة 2023 سيكون بعد إجراء التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم لطلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الاولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحله الثالثه 2023، من المقرر أن يسجل فيه نحو 83 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وأيضا 50 ألفا و983 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة نحو 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، بحد أدنى 50% في مجموع الثانوية العامة، حيث مطالب من الطالب الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الرابط موقع التنسيق، ومن ثم اتباع خطوات ملئ تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

نصائح ترتيب الرغبات لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

- إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.