إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. ويعود مرة أخرى في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، أغلق موقع تنسيق الجامعات 2023، للمرحلة الثالثة والمستنفدين والمتخلفين وسيتم اعادة فتح التسجيل لاحقا بعد ظهور نتيجه الثانويه العامة الدور الثاني.

وانطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الأربعاء الماضي وقد أغلق موقع التنسيق من ساعات قليلة، امام الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة من جديد

وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الاولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من المقرر أن يسجل فيه نحو 83 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وأيضا 50 ألفا و983 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة نحو 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، بحد أدنى 50% في مجموع الثانوية العامة، حيث مطالب من الطالب الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الرابط موقع التنسيق، ومن ثم اتباع خطوات ملئ تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري المدون في شهادة النجاح.

كتابة الرقم التعريفي داخل الموقع.

الضغط على كلمة دخول.

سوف تظهر بيانات الطالب وأسفلها 75 مربعا فارغا يجب ملء الرغبات.

اضغط بعد ذلك حفظ وقم بوضع رقم الجلوس والرقم السري مرة أخرى.

سجل الموبايل والبريد الإلكتروني.

يجب العلم أن مدة ملء التنسيق ساعة واحدة فقط.

يمكن للطالب الدخول والتعديل أكثر من مرة حتى موعد غلق مرحلة التنسيق الثالثة.

وعلى الجانب الآخر فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الرسمي الوحيد هو الرابط الذي سوف تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت خلال الأيام القادمة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 لن يتم إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلا بعد قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .

من جانبه قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سوف يظهر لجميع الطلاب على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/ فور إعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم .

وفي نفس الاطار يجرى حاليا الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في الكنترول ، لتتم عملية رصد الدرجات وتجميع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في شكلها النهائي لعرضها على وزير التربية والتعليم .

ومن المخطط أن تكون نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 جاهزة للاعتماد على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الأيام القادمة .