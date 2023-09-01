عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. ويعود مرة أخرى في هذا الموعد

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، أغلق موقع تنسيق الجامعات 2023،  للمرحلة الثالثة والمستنفدين والمتخلفين وسيتم اعادة فتح التسجيل لاحقا بعد ظهور نتيجه الثانويه العامة الدور الثاني.

وانطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الأربعاء الماضي وقد أغلق موقع التنسيق من ساعات قليلة، امام الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة من جديد 

وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الاولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من المقرر أن يسجل فيه نحو 83 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وأيضا 50 ألفا و983 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة نحو 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، بحد أدنى 50% في مجموع الثانوية العامة، حيث مطالب من الطالب الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الرابط موقع التنسيق، ومن ثم اتباع خطوات ملئ تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة. 
الضغط على تنسيق المرحلة الثالثة 2023.
كتابة رقم الجلوس والرقم السري المدون في شهادة النجاح.
كتابة الرقم التعريفي داخل الموقع. 
الضغط على كلمة دخول. 
سوف تظهر بيانات الطالب وأسفلها 75 مربعا فارغا يجب ملء الرغبات.
اضغط بعد ذلك حفظ وقم بوضع رقم الجلوس والرقم السري مرة أخرى. 
سجل الموبايل والبريد الإلكتروني. 
يجب العلم أن مدة ملء التنسيق ساعة واحدة فقط. 
يمكن للطالب الدخول والتعديل أكثر من مرة حتى موعد غلق مرحلة التنسيق الثالثة.

وعلى الجانب الآخر فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الرسمي الوحيد هو الرابط الذي سوف تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت خلال الأيام القادمة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 لن يتم إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلا بعد قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .

من جانبه قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سوف يظهر لجميع الطلاب على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/ فور إعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم .

وفي نفس الاطار يجرى حاليا الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في الكنترول ، لتتم عملية رصد الدرجات وتجميع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في شكلها النهائي لعرضها على وزير التربية والتعليم .

ومن المخطط أن تكون نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 جاهزة للاعتماد على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الأيام القادمة .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة موقع تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 نتيجة الدور الثاني طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة من جديد مكتب التنسيق طلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

ترشيحاتنا

مقطع فيديو لانهاء حياة دبة بالرصاص يثير الغضب في إيطاليا

بسبب سيلفي .. السجن 3 سنوات لشاب مصري في بريطانيا

أخبار الفن| عزاء شقيق عمرو عبد الجليل.. شيماء سيف تنتقد المايوهات.. دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين

بداية حفل الفنانة كارول سماحة بمهرجان العلمين

كامل الوزير يبكي على الهواء.. 60% انخفاضا بأسعار السيارات.. تطور مفاوضات اتحاد جدة ومحمد صلاح| أخبار تهمك

نصيحة أب مصري غيرت حياة ابنه وجعلته وأبحاثه محل إشادة عالمية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه

لو عندك ضيوف.. كرات اللحم بالصلصة على الطريقة الإيطالية

حسن الرداد يواسي عمرو عبد الجليل في وفاة شقيقه

فيديو

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ