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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. مؤشرات كليات التربية | خاص

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 و مؤشرات تنسيق كليات التربية من أكثر الأمور التي تشغل بال طلاب المرحلة الثالثة، يبحث طلاب الثانوية العامة عن أماكن شاغرة بكليات، انطلق  تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 انطلق للطلاب الذين لم يستوفوا شروط تنسيق المرحلتين الأول والثانية، حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من 205 درجات فأكثر بنسبة 50% لشبعتي علمي وأدبي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويرغب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في معرفة مؤشرات كليات التربية وتوقعات الحد الأدنى للقبول، حيث شهدت محركات البحث على الإنترنت منذ الأمس الكثير من عمليات البحث عن تنسيق كليات التربية في تنسيق المرحلة الثالثة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.

يتساءل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، الناجحون الذين لم يحالفهم الحظ في كليات المرحلة الأولى، وحتى الثانية، بنفس قدر الطلاب المتعثرين الذين يؤدون اختبارات الدور الثاني الآن، عن الأماكن الشاغرة والتي يمكن اختيارها في رغبات المرحلة الثالثة، للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

مؤشرات تنسيق كليات التربية المرحلة الثالثة 2023

مؤشرات تنسيق كليات التربية المرحلة الثالثة 2023

تواصل موقع “صدى البلد” مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 والذين أكدوا أن كليات التربية ستسطير علي رغبات طلاب المرحلة الثالثة حيث توجد أكثر من 80 كلية تربية رياضية او نوعية وغيرها .

وأشاروا الي أن  تنسيق كليات التربية المرحلة الثالثة 2023 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2022 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن الكليات التربية الرياضية قد تسجل أقل  56 %  اما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري  وتربية نوعية موسيقية دمياط  وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023

فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• ويشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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