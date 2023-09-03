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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة.. مؤاشرات تنسيق كليات الحقوق

صدى البلد

يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فى الوقت الراهن عن الاماكن الشاغرة فى الكليات، وذلك خوفا، من عدم وجود أماكن شاغرة لهم في الكليات والجامعات، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي، موعد تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد للطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية و طلاب المرحلة الثالثة.

مؤاشرات تنسيق كليات الحقوق

تتزايد معدلات البحث عن الأماكن الشاغرة بـ كليات الحقوق، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب فى الالتحاق بالكلية الحقوق ومعرفة مؤاشرات تنسيق كليات الحقوق وبدأ فى البحث عن الاماكن الشاغرة بالكلية فى الجامعات، حتى يقوموا بوضعها أثناء كتابة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب المرحلة الثالثة والراغبين فى الالتحاق بكلية الحقوق حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

كليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 حيث توجد أماكن شاغرة في أكثر من 12 جامعة مصرية انتساب موجه ويرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الالتحاق بـ كليات الحقوق لشغفهم بالالتحاق بالسلك القضائي .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كليات الحقوق

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب المرحلة الثالثة والراغبين فى الالتحاق بكلية الحقوق حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

كليات الحقوق

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الثالثة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ويتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية

وأكد مصدر مسئول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشرات كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :

تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

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