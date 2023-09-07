فوز جامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريقين من طلاب كلية العلوم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني في نهائي مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والتي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي المصرية، وصندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي والعديد من الهيئات والمؤسسات.



ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للطلاب الفائزين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين علي خروج تلك الأفكار البحثية للواقع، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ومنسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال.

وأكد علي توفير الدعم الدائم لتلك الفرق المشاركة بالمسابقة لأنها من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات بمصر والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب الفكرية ونشر الوعي بينهم عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، مؤكدًا على أن الطلاب تلقوا تدريبات متخصصة في مجال ريادة الأعمال استعدادًا للتقدم للمسابقة النهائية.



وأشار الدكتور حمادة محمد عميد كلية العلوم، بأن فريق الكلية الفائز بالمركز الثاني في المسار العام كانت فكرته عن "الهيدروجين الأخضر" حيث تناول كيفية إنتاج الهيدروجين الحيوي من الطحالب والبكتيريا واستخدامه كمصدر للطاقة على المستوى التجاري وحصل الفريق على مكافأة مالية من الأكاديمية قدرها 30 ألف جنية وكان المشروع، تحت إشراف الدكتورة علا حمودة أستاذ النبات والميكروبيولوجي ودكتور وائل أحمد فتحي المدرس المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي.



وأضاف الدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن فريق الكلية كانت فكرته عن إنتاج نظارة لمساعدة المكفوفين عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي (SMART ASSISTANT GLASSES FOR BLIND PEOPLE لمساعده فاقدي البصر) وكان المشروع تحت إشراف الدكتور محمد قايد، و الدكتور أبانوب جرجس.



وأشار الدكتور أحمد بدوى يسن ، منسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بجامعة بني سويف، بأن الفريق الفائز ""الهيدروجين الأخضر"" من كلية العلوم تكون من 4 طلاب هم يونس ممدوح، أحمد الحميلي، آية طلعت ، فاطمة عبد الوالي، أما الفريق الثاني تكون من 11 طلاب هم أحمد محمد عرابي ،امنيه محمد السيد، أيه الله إبراهيم ، أيه جمال محمد ، جنا محمد عبدالعزيز، حازم عمار سيد، ريهام عصام احمد، علاء سمير، علاء عيد، محمد عصام ، محمود حسين.