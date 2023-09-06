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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. توفير 28 فرصة عمل لشباب بني سويف

فرصة عمل
فرصة عمل

قامت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، بتوفير 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل، وذلك للراغبين في العمل على مهن مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين في نفس المجالات، ومهندس جودة، ومشغلين غرف تحكم، ومساعدين انتاج، برواتب تبدأ من 3000 جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف العمل علي توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الشركات والمصانع العاملة في كل محافظة، للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر  2030.

وأوضح احمد نظمي مدير المديرية، أنه جرى التنسيق مع الشركتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة عقود العمل المتوفرة، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مختلف بنودها، وتوفير تأمين صحي واجتماعي المقبولين من بداية عملهم، مع التأكد من التزام الشركة بتعيين 5 %من إجمالى عمالها من ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في هذا الشأن، ومشيراً إلى ان الفرص المتوفرة هي : 3 مهندس كهرباء، و3 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس جودة، و5 فنى كهرباء، و5 فنى ميكانيكا، و4 مشغلين غرف تحكم، و6 مساعدين انتاج.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل  قطعة 1 - 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.

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