مياه بني سويف: انقطاع الخدمة عن قريتي الشروق والأنصار بمركز إهناسيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن قريتي الشروق، والأنصار بمركز إهناسيا، وذلك اعتبارا الساعة 7 من صباح يوم الخميس الموافق 7/9/2023 وحتى الساعة 4عصر نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تطهير بمحطة مياه ادراسيا بمركز إهناسيا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.