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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 … رابط التسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 . 

اخر موعد للتسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

و كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي استمرار التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 . 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

 

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