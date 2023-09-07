آخر موعد لغلق التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس

بدأت أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية، وقام بالتنسيق ا. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، ا. محمود عبد الرؤوف مدير إدارة شئون الطلاب .

وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم ١٤ سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .

كما يجرى أعضاء المركز الطبي الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة.

وأضافت عميدة الكلية أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي ،مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق .



إلى جانب تواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل، أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي " ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ " ، والذين يبلغ عددهم ٣٢٣٤ طالبا وطالبة "انتظام" و ١٩٢٧ طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع ٤٠٠طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال ١٠ لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بتسهيل وسرعة الإجراءات بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .

وقالت الدكتورة حنان كامل إن الطالب يرتب رغباته الثلاث حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة.

ونوهت على أن أقسام الكلية هي ١٤ قسما ، بالإضافة إلى البرامج المميزة ، مما يتيح الطالب فرصة أكبر في الاختيار.

كما أكدت على أن الأقسام ترضى جميع ميول الطلاب في جميع المجالات مثل اللغات وتكنولوجيا ونظم المعلومات الرقمية،وكذلك تتوافق مع متطلبات سوق العمل .

وأكد الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية، في كلمته التي وجهها للطلاب : " أنتم محظوظون بالتحاقكم بالكلية لأنها تعد الكلية الوحيدة التي تشمل هذا التتوع الكبير في التخصصات في جميع المجالات " وأكد على أن الطالب عنصر مكمل للعملية التعليمية، وأن الكلية تقوم بهم ولهم ، وأوضح أن قطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعة يعمل بكل طاقته من أجل الطالب وتنمية قدراته ، كما حث الطلاب على أهمية المشاركة في الأنشطة التي تقدمها الجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أن الكلية تقدم خدمة تعليمية متميزة وتسهم في بناء وإعداد خريج قادر على مواكبة سوق العمل من خلال التدريب العملي طوال السنوات الدراسية الأربعة ، كما تبني خريج قادر على التفاعل الاجتماعي ولديه انتماء لبلده ومجتمعه من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدمها إدارة رعاية الشباب ، واتحاد الطلاب ، كما حث الطلاب على ضرورة المشاركة في هذه الأنشطة إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

ومن جانبه قام الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس بعرض وشرح الخدمات والأنشطة التي تقدمها الأسرة من خلال عرض فيديو وصور للفعاليات والحفلات والندوات التي أقامتها الأسرة خلال الفترة السابقة ، وكذلك قام بشرح رؤية وأهداف الأسرة من أجل انتاج جيل مبدع في جميع المجالات .