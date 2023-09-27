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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل حفل خريجات دفعة 2023 بكلية البنات جامعة عين شمس

حفل الخريجات دفعة
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس

استضافت كلية البنات  للآداب والعلوم والتربية، مؤخرا الحفل السنوي لخريجات كلية البنات والذي نظمته وأعدته هذا العام رابطة الخريجات بالجامعة والذى أقيم على مسرح الكلية .

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وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، الدكتورة می حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتع وتنمية البيئة ، والدكتورة ريم الكباريتي رئيس رابطة الخريجين بالجامعة ، والدكتورة ميرفت عبد العال مدير وحدة الخريجات بالكلية وبحضور عميد الكلية حاتم صابر ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخريجات وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة للقران الكريم، تلاها كلمات افتتاحية الدكتورة مي حلمي عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. ريم الكباريتي رئيس رابطة الخريجين بالجامعة ثم د. ميرفت عبد العال مدير وحدة الخريجات بالكلية وتنسيق د.نسمه الكردى المدرس المساعد بقسم اجتماع بالكلية.

وألقت الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة الكلية ، كلمتها ورحبت بالحضور والطالبات ووجهت التهنئة للخريجات، متمنية لهم التوفيق في حياتهم العملية كما حفزت الطالبات على ضرورة العمل لتحقيق النجاح ، كما ذكرت أن تخرجكم هو نتيجة التفاني والعمل الجاد ، مضيفة أن هذه اللحظة تمثل بداية رحلة جديدة من التحديات والإنجازات نثق بقدراتكم ونهنئكم ، ووجهت كل الشكر لأولياء الأمور على ما قدموه من رعاية ودعم للخريجات طوال فترة الدراسة.

وأكدت الدكتورة مى حلمي ، أن هذا اليوم يعد تتويجاً لسنوات من الجهد والتعب للوصول للهدف المنشود، مؤكده على دور الجامعة الأساسى فى إعداد قاعدة واعدة من الطالبات وتأهيلهم ليكونوا قادرات على تولي المسئولية والمنافسة في أسواق العمل  المختلفة وأداء دورهن في بناء المجتمع الجديد .

بعد فقرة التكريمات تم عرض فقرة فنية من خلال حفل موسيقي قدمه كورال كلية تربية نوعية بقيادة المايسترو الدكتورأحمد سليم قدم خلالها عدد من الأغاني الفردية والجماعية بالإضافة لفقرة عزف بالساكس لاغاني شبابية وقد لاقت الفقرة استحسان الحضور، ثم فقرة دي جي  وبعد ذلك كانت فقرة تكريم الطالبات وتوزيع شهادات تقدير للطالبات وأخذ الصور التذكارية.

حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس
حفل الخريجات دفعة ٢٠٢٣ بكليه البنات جامعه عين شمس

 

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