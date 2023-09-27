جامعة عين شمس: تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ1245 مواطنا من أهالي حي أهالينا 1

قدمت القافلة التنموية الشاملة التي نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس الخدمة الطبية المجانية لـ 1245 مواطنا من أهالي حي أهالينا 1، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمدينة السلام، من خلال عيادات القافلة المتنوعة في تخصصات "الباطنة- النساء والتوليد- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الأسنان- الجلدية- الرمد- الجراحة- الكشف المبكر عن أورام الثدي".

كما تم الكشف المجاني بعيادات قياس الضغط والسكر على ٤٥٠ مواطن، فضلا عن صرف الأدوية مجانا من صيدلية القافلة لعدد ١١٠٠ مريض، إلى جانب تحويل ٢٧ مريض لتلقى العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك تحت إشراف أساتذة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة والتمريض.

كما تضمنت فعاليات القافلة عدد من الندوات التوعية و هى " زياده الوعى المجتمعى عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و فحص الثدى والتوعية عن الفحص الذاتي و زيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد الأسرة والمجتمع و ندوات توعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث الشائعة والتعامل عند حدوثها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة و الرضاعة الطبيعية وأهميتها والتغذية السليمة " وحاضر بها الدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة فاطمة جمعة و الدكتورة هبه محمود والدكتورة نبوية صالح من كلية التمريض .

كما قدمت القافلة حملة توعوية عن الشائعات " تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها وحاضر بها أ.د. دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام و مدير المركز الإعلامي للجامعة.

إلى جانب ندوات توعية بعنوان "بلدي أمانة لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية و توعية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" و أسرة بلا عنف قدمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

وجرى عقد (١٦) استكتاب و( ٥١ )امتحاناً فورياً للمواطنين الراغبين في التحرر من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة الدكتور إسلام السعيد مدير المركز، كما تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " أهمية مواصلة التعليم".

و تضمنت القافلة أنشطة خاصة للأطفال منها "عرض مسرح عرائس - ورش تصنيع عرائس - ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك - ورشة عمل عروسة المولد - رسم على الوجوه " تنفيذ الإدارة العامة لثقافة الطفل المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تم توزيع شنط وأدوات مدرسية على ٢٠٠ من الأطفال الأيتام تحت إشراف مؤسسة مصر الخير.

وكان السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد أجرى زيارة تفقدية لمقر القافلة التى أقيمت تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وكان في استقباله الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السيد اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة.

وتواصل جامعة عين شمس دورها المجتمعي في خدمة المصريين تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.