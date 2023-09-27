عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ1245 مواطنا من أهالي حي أهالينا 1

حصاد قافلة الواحد
حصاد قافلة الواحد لجامعة عين شمس بحي اهالينا (1)

قدمت القافلة التنموية الشاملة التي نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس الخدمة الطبية المجانية  لـ 1245 مواطنا من أهالي حي أهالينا 1، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بمدينة السلام، من خلال عيادات القافلة المتنوعة في تخصصات "الباطنة- النساء والتوليد- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الأسنان- الجلدية- الرمد- الجراحة- الكشف المبكر عن أورام الثدي".

txt

اليوم..انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

txt

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة

كما تم الكشف المجاني بعيادات قياس الضغط والسكر على ٤٥٠ مواطن، فضلا عن صرف الأدوية مجانا من صيدلية القافلة لعدد ١١٠٠ مريض، إلى جانب تحويل ٢٧ مريض لتلقى العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك تحت إشراف أساتذة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة والتمريض.

كما تضمنت فعاليات القافلة عدد من الندوات التوعية و هى " زياده الوعى المجتمعى عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و فحص الثدى والتوعية عن الفحص الذاتي و زيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد الأسرة والمجتمع و ندوات توعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث الشائعة والتعامل عند حدوثها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة و الرضاعة الطبيعية وأهميتها والتغذية السليمة " وحاضر بها الدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة فاطمة جمعة و الدكتورة هبه محمود والدكتورة نبوية صالح من كلية التمريض .

كما قدمت القافلة حملة توعوية عن  الشائعات " تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها  وحاضر بها أ.د. دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام و مدير المركز الإعلامي للجامعة.
إلى جانب ندوات توعية بعنوان "بلدي أمانة لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية و توعية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" و أسرة بلا عنف  قدمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

وجرى عقد (١٦) استكتاب و( ٥١ )امتحاناً فورياً للمواطنين الراغبين في التحرر من الأمية   تحت إشراف  الهيئة العامة لتعليم لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة الدكتور إسلام السعيد مدير المركز، كما تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " أهمية مواصلة التعليم".

و تضمنت القافلة أنشطة خاصة للأطفال منها  "عرض مسرح عرائس - ورش تصنيع عرائس - ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك - ورشة عمل عروسة المولد - رسم على الوجوه " تنفيذ  الإدارة العامة لثقافة الطفل المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تم توزيع شنط وأدوات مدرسية على ٢٠٠ من الأطفال الأيتام تحت إشراف مؤسسة مصر الخير.
وكان السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد أجرى زيارة تفقدية لمقر القافلة التى أقيمت تحت رعاية  الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وكان في استقباله الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السيد اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئة. 

وتواصل جامعة عين شمس دورها المجتمعي في خدمة المصريين تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
حصاد قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ )
القافلة التنموية الشاملة جامعة عين شمس حياة كريمة حي أهالينا الخدمة الطبية المجانية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ماذا حدث يوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض اعرفها بالتفاصيل

موضوعات متعلقة

زبادي وألبان وخضراوات.. الجامعات المصرية تشارك في المبادرات الرئاسية

جامعة عين شمس: نحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع

خبير: دعم غير مسبوق للمبتكرين والمبدعين من طلاب الجامعات في عهد السيسي

إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف في احتفالية المولد: البشرية لم تعرف أكرم من نبينا محمد

أول قرار من لجنة الحكام بعد أزمة أمين عمرو مع الزمالك

بسبب النزاعات.. شيخ الأزهر: القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس.. فيديو

الكهرباء هتبقى ببلاش| السيسي يصدر أول قرار نووي تمهيدا لدخول مصر عصر جديد بمساعدة روسيا

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبتها السابقة تحت محل عملها

مصر تحصل على مليار دولار جديدة.. ودعم فوري للعاملين بهذا القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ