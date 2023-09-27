عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق اليوم  الأربعاء القادم 27 سبتمبر المؤتمر الافتتاحي لمشروع "الاقتصاد الاخضرGreen Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافى و وزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا.

 

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف ا.د. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين و النوابغ و المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور  عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال، والدكتور إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الابتكار وريادة الأعمال و فريق العمل الدكتور محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار و ريادة الأعمال،  لبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار و ريادة الأعمال.

 

txt

جامعة عين شمس: نحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع

txt

خبير: دعم غير مسبوق للمبتكرين والمبدعين من طلاب الجامعات في عهد السيسي

txt

إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

txt

اليوم.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا 1

txt

تكريم أوائل الباحثين المتميزين بجامعة عين شمس

txt

أخبار التعليم.. إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. 30 صورة ترصد وصول الكتب للمدارس قبل الدراسة بأيام

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. موقع تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

txt

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبيا.. وخبراء: خطوة عظيمة تغير مستقبل صناعة الزراعة

txt

خطوات الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية بـ جامعة عين شمس

txt

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس


استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة" (ISI4Egypt). فإن كلا المركزين حاليا بصدد العمل على مشروع الاقتصاد الأخضر وهو مشروع مدته 12 شهر. 

 

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

إنهاء حياة فتاة بالعبور على يد خطيبها السابق.. والأمن يُلقي القبض عليه

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مباراة فيوتشر والداخلية|«جنش» يعترف: الخطأ وارد واعتذرت لزملائي.. والحمد لله على الفوز

الرئيس أشاد بها.. «الجوهري»: جامعة برج العرب التكنولوجية تطبّق ربط الصناعة الحديثة بالتطوّر|فيديو

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023| الحياة العاطفية مثمرة

أفضل طريقة للتخلص من ذنب كبير.. اعرف التصرف الشرعي

ولي العهد السعودي يعزي العاهل البحريني في شهداء «قوة الواجب»

سعر كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لـ فستان جومانا مراد الفسفوري |شاهد

خلخال وفستان جريء.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ