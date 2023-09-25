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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية بـ جامعة عين شمس

صورة أرشفية
صورة أرشفية

طبقت جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية الكترونيا  للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا بالاضافة الي حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية .

خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا


وتتيح عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى شئون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

رابط الدفع الالكتروني بجامعة عين شمس 


يمكن الآن دفع المصروفات الدراسية إلكترونياً من خلال ماكينات فورى أو التحويلات البنكية لبنك مصر من خلال الرابط الخاص بالدفع الإلكتروني ويمكنك مشاهدة أيضا فيديو توضيحي لكيفية إتمام عملية الدفع سواء عن طريق فوري أو بنك مصر من خلال هذا الرابط اضغط هنا

شروط الدفع الالكتروني بجامعة عين شمس 


وكشف جامعة عين شمس  طريقة دفع المصروفات االدراسية للطلاب المستجدين وخطوات الدفع الالكتروني  .

وتضمنت الشروط ما يلي:
*على الطلاب المستجدين  ضرورة استخراج فيزا الدفع الإلكتروني من أحد البنوك الآتية (بنك مصر- البنك الأهلي- بنك القاهرة- البنك الزراعي- البنك التجاري الدولي).

*إيداع مبلغ مالي مناسب داخل الفيزا قبل التوجه إلى الكلية بــ48 ساعة حد أدنى عن طريق البنك أو أي ماكينة صراف آلي يكفي لدفع المصروفات المطلوبة مع مراعاة أن أي خدمة إضافية مثل اشتراك المترو لها رسوم إضافية.

*التوجه إلى الكلية في اليوم المحدد طبقا للجدو المعلن على موقع الكلية، ودفع المصروفات في الخزينة عن طريق الفيزا المستخرجة سابقا.

*يمكن استخدام الفيزا الخاصة بالدفع للوالد- الوالدة- الأخ- الأخت فقط لا غير.


طريقة دفع مصروفات كلية الهندسة جامعة عين شمس عن طريق فوري :
١. من القائمة الرئيسية أختار تعليم ثم جامعة عين شمس
٢. اختار دفع (مصاريف الجامعة- كلية هندسة ساعات معتمدة- هندسة عام
٣. أدخل رقم الطالب مرتين
٤. أكد الدفع وسلم العميل الايصال

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