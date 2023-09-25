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الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبيا.. وخبراء: خطوة عظيمة تغير مستقبل صناعة الزراعة

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبيا (شعاع 1) تزيد انتاجيته 30% عن الأصناف التقليدية.. 

وخبراء : خطوة عظيمة تغير مستقبل صناعة الزراعة

 

في إطار البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر الذي تتبناه الدولة بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي علق الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،على نجاح إنتاج صنف جديد من اللوبيا (شعاع 1) تزيد انتاجيته 30% عن الأصناف التقليدية باعتماد وزارة الزراعة قائلا: خطوة ثورية قد تغير مستقبل صناعة الزراعة.

وأكد الدكتور احمد جلال ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،أن اللوبيا تعتبر من البقوليات المهمة في التغذية البشرية، وتعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على اللوبيا وزيادة إنتاجيتها، عمل الباحثون في مجال الطاقة الذرية على تطوير هذا الصنف الجديد.

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وأشار عميد زراعة عين شمس ، إلى تقنية إنتاج اللوبيا الجديدة تستند إلى استخدام الطاقة الذرية لتحفيز نمو النباتات وتعزيز عملية التخصيب البيولوجي يتم تعريض البذور لمستويات منخفضة من الإشعاع النووي، مما يحفز نمو النباتات ويزيد من فعالية العملية الاستقلابية لديها.

وبفضل هذه التقنية الجديدة، تم تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية اللوبيا، حيث تظهر التجارب المبدئية زيادة تصل إلى 30% في كمية الحاصل النهائي مقارنة بالأصناف التقليدية المزروعة بنفس الظروف المناخية والتربية.

وأوضح عميد زراعة عين شمس ، أن  الاكتشاف له تأثير كبير على صناعة الزراعة وتغذية السكان  فالقدرة على زيادة إنتاج اللوبيا بشكل كبير يعني تلبية الطلب المتزايد على هذه البقولية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الصنف الجديد في المزارع والمنشآت الزراعية خلال الاعوام القادمة ، بعد إجراء المزيد من الدراسات والتجارب للتأكد من سلامته وفعاليته على المدى الطويل.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الحريري استاذ بكلية الزراعة ، أن هذه الاكتشافات النووية في مجال الزراعة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة في مجال التغذية، مؤكدا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التقنيات المبتكرة في مجال الزراعة.

وأضاف الدكتور هشام الحريري ،  إن القدرة على زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها يمكن أن تساهم في حل مشكلة الجوع في العالم وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابع الحريري ، أنه مع ظهور هذا الصنف الجديد من اللوبيا، نتوقع أن يشهد قطاع الزراعة تحسنًا كبيرًا في الأداء والإنتاجية وهذا يعزز الأمل في مستقبل مشرق لصناعة الأغذية ويعكس النجاحات المتوالية للطاقة الذرية في مجال الابتكار والتطوير.

وأوضح ، أن الأبحاث والتجارب المستقبلية تهدف  إلى مواصلة تحسين هذا الصنف الجديد من اللوبيا، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات النووية الحديثة في الزراعة العامة ومن المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في هذا المجال لتحقيق المزيد من الابتكارات التكنولوجية التي تعزز الإنتاجية وتوفر حلولًا مستدامة للتحديات الزراعية.

أشار استاذ بكلية الزراعة  إلى أن استخدام التقنيات الجديدة في الزراعة يتطلب احترام معايير السلامة والأمان الدولية، وضمان سلامة المستهلكين وحماية البيئة. وتتطلب أيضًا التوعية والتثقيف للجمهور حول فوائد هذه التقنيات والتزام القطاع الزراعي بممارسات مستدامة ومسؤولة.

 

وقام فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا بإنتاج صنف جديد من اللوبيا . 

يتكون الفريق العلمي من : الدكتور  أيمن الفقى رئيس الفريق، و الدكتور محمد عدلى من مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع كما يشاركهم في العمل الدكتور مساعد أسماء عزت من قسم الخضر بكلية علوم بجامعة المنيا.


وبدأ الفريق العمل منذ صيف 2017 وتمت عملية الزراعة بمزرعة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع وكذلك مزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة بالمنيا، وقد قام الفريق بتنفيذ جميع العمليات الزراعية الموصي بها من قبل نشرات وزارة الزراعة الخاصة بزراعة اللوبيا وتمت ملاحظة النباتات منذ الزراعة وحتي بداية الانبات وتسجيل نسبة الانبات لكل نوع.

وأثبتت النتائج أن الأصناف الجديدة من اللوبيا متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية وعدد القرون وبالتالي فقد أظهرت النتائج زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية. 

كما يتميز الصنف الجديد بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.

تم تقديم الصنف الجديد لوزارة الزراعة للإعتماد والتي قامت بإجراء الاختبارات عليها واعتماد الصنف باسم هيئة الطاقة الذرية تحت أسم ( شعاع 1) .

وسيقوم الفريق العلمي بالهيئة بالانتقال إلى مرحلة انتاج أكبر للصنف المعتمد من اللوبيا على مساحة أكبر بموقع الهيئة بأنشاص لإنتاج كميات يمكن تسويقها على مستوى السوق المصري.

 

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