خبير: مبادرة أجيال تشجع روح ريادة الأعمال بين الشباب عبر تزويدهم بتدريبات متخصصة

أطلق المركز القومي للبحوث، مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب في مجال البحث العلمي، تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون العلمية والبحثية.



وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن المبادرة تشجع روح ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال تزويدهم ببرامج تدريب متخصصة، في مجالات، مثل “إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتسويق الإلكتروني”، بالإضافة إلى توفير بعض التسهيلات المادية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة بدلاً من الانتظار للعثور على فرص عمل.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن مبادرة "أجيال" تعتبر استثماراً استراتيجياً لتأهيل الكوادر البشرية في مصر، وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة الاقتصاد على النمو والمنافسة كما أن خفض نسب البطالة سيسهم بدوره في زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يدفع عجلة الاستهلاك والإنتاج.

وأوضح ، أن مبادرة "أجيال" تمثل خطوة مهمة وحاسمة لتمكين الشباب المصري وتهيئتهم لسوق عمل متطور حيث ستسهم في معالجة أزمة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز روح المبادرة بين الشباب كما ستمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل باستمرار وهو ما يضمن مستقبلاً أوسع وأكثر إشراقاً للشباب المصري.

وفي هذا السياق ، قال عمرو محمد طالب بجامعة عين شمس، إن مبادرة أجيال تستهدف طلاب المرحلة الثانوية والجامعية الشغوفين باكتشاف عالم البحث العلمي لتطوير مهاراتهم الأكاديمية ومساعدتهم في اكتساب خبرات تعزز من مسارهم البحثي.

وأشار إلى محاور المبادرة ومنها اكتشاف وتحديد الأهداف البحثية، وتعلم كيفية تصميم وتنفيذ دراسات بحثية قوية، واكتساب مهارات جمع وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات الإحصائية، ودراسة تقنيات والبحث الكمي والنوعي وكيفية دمجها.