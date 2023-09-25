وفد مستشفى رويال برومبتون الإنجليزي يختتم زيارته الخامسة لجامعة عين شمس  

اختتم الوفد الإنجليزي الطبي من مستشفى رويال برمبتون بإنجلترا زيارته الخامسة لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس.

حيث تم عقد إجتماع ختامي مع الطاقم الطبي الإنجليزي بقيادة د.أولريش روزندال "إستشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون".

وذلك بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور محمد الغنام مدير عام المستشفى، والدكتور سامح سمير أستاذ القلب ونائب مدير المستشفى، والدكتور أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب ، والدكتور محمد نبيل استاذ جراحة القلب ، والدكتور مصطفى جمال نائب مدير المستشفي للشئون الطبية، و الدكتور فاضل القاضي مدير العمليات و مدير وحدة الارواء القلبي بالمستشفي، والدكتور أحمد الكرداني استاذ جراحة القلب، والدكتور ايهاب عبد الرازق أستاذ جراحة القلب، ولفيف من أعضاء هئية التدريس وطاقم التمريض المشارك فى العمليات التى تمت إجراءها، وذلك لمناقشة الإيجابيات والسلبيات للزيارة ومناقشة مستقبل التعاون بين الطرفين.

شملت الزيارة إجراء تدخلات لعلاج مرضي الشريان الاورطي منها عمليتين قلب مفتوح لعلاج تمدد بالشريان الاورطي و ارتجاع بالصمام الاورطي، كما عقد يوم علمي على هامش الزيارة لتبادل الخبرات والنقاشات بين الطرفين في مجال جراحة الشريان الاورطي، وقد أبدى الوفد الزائر سعادته بالمستوى الطبي لفريق جامعة عين شمس وتجهيزات غرف العمليات والقسطرة، وأبدى الفريق الوافد أستعداده على إستكمال الزيارات المتبادلة ضمن بروتوكول التعاون بين الطرفين والمستمر لمدة ٥ سنوات.

وعلى هامش الزيارة فقد صرح ا.د محمد الغنام أن الطاقم الطبي المصري وهو فريق جراحة الشريان الأورطي قد أستفاد وأفاد الطاقم الطبي الإنجليزي علمياً وعملياً في كل الزيارات المتبادلة بذلك التعاون مما يعكس إهتمام جامعة عين شمس بالإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفياتها لخدمة المرضى وتدريب الكوادر الطبية على نوعيات معقدة من الجراحات والخدمات الطبية.