عميد تربية عين شمس السابق: مبادرة أجيال تستهدف تطوير مهارات الشباب

أطلق المركز القومي للبحوث، مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب في مجال البحث العلمي، تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون العلمية والبحثية.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق، إنه تم إطلاق مبادرة "أجيال" مؤخرا؛ بهدف تطوير مهارات الشباب المصري، وإعدادهم لسوق العمل، من خلال المركز القومي للبحوث.

وأوضح عميد تربية عين شمس السابق خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي يشهدها القطاع التعليمي والتدريبي في مصر خلال السنوات الأخيرة، نظراً للأهمية القصوى التي توليها لتمكين الشباب من مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأشار الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن متطلبات سوق العمل تتغير بسرعة كبيرة نظراً لتطور التكنولوجيا وظهور تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ويتطلب الأمر تحديث مهارات الشباب المصري باستمرار لكي يستطيعوا مواكبة هذه التغيرات والالتحاق بفرص العمل الجديدة. وهو ما تهدف إليه مبادرة "أجيال" من خلال برامج التدريب المتنوعة التي تقدمها.

ونوه عميد تربية عين شمس السابق، بأن مصر تشهد مشكلة، وهي عدم إتاحة الفرص التدريبية الكافية للشباب لتنمية مهاراتهم، بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، وتسعى مبادرة "أجيال" إلى معالجة هذه المشكلة؛ من خلال تدريب أكثر من مليون شاب مصري على مهارات المستقبل خلال السنوات القليلة المقبلة.