أخبار التعليم.. احصل على فرصة للدراسة في الصين وتفاصيل التقديم.. و27سبتمبر آخر موعد لقبول أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا الافريقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



احصل على فرصة للدراسة في الصين .. تفاصيل التقديم



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان قنصلية جمهورية مصر العربيه فى هونج كونج حول تقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .





جداول الفصل الدراسي الاول بجامعة عين شمس خلال هذا الرابط

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، الجداول الدراسة للترم الأول للعام الجامعي 2023/2024 ( الشعبة العربي والانجليزي والفرنسية ) ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.



٢٧ سبتمبر .. اخر موعد لقبول أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا الافريقية



قررت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ، مد فترة قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام والبرامج حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر.



اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن استخدام قواعد البيانات العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.